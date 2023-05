Zakaj je zaščitna delovna oprema pametna naložba za vsako podjetje

Ne glede na panogo ali velikost podjetja je naložba v zaščitno delovno opremo nujna in izjemno koristna, za zaposlene in tudi za podjetje.

Najpomembnejša vloga zaščitne delovne opreme je seveda zagotavljanje varnosti zaposlenih. Ne glede na to, ali gre za gradbeništvo, industrijo, zdravstvo ali katero koli drugo panogo, so zaposleni lahko izpostavljeni različnim tveganjem, kot so padci, električni udari, kemične nevarnosti in druge poškodbe, ki lahko resno ogrozijo zdravje in varnost zaposlenih. Zaščitna delovna oprema, kot so zaščitne čelade, zaščitna očala, zaščitne maske ali respiratorji, zaščitna oblačila, zaščitna obutev in zaščitne rokavice, zmanjšujejo možnost poškodb in resnih nesreč ter ustvarjajo varno delovno okolje.

Zaščitna delovna oprema pomaga zmanjšati stroške

Čeprav se lahko sprva zdi, da je nakup zaščitne delovne opreme finančno breme za podjetje, je dolgoročno dejansko donosna naložba. Zaščitna delovna oprema dolgoročno pomaga zmanjšati stroške, povezane s poškodbami na delovnem mestu, saj zmanjšuje tveganje poškodb, kar vodi v nižje stroške in boljše finančne rezultate podjetja.

Delovna nesreča ali poškodba na delovnem mestu lahko povzroči daljšo odsotnost delavca zaradi zdravljenja in rehabilitacije, kar za podjetje pomeni izgubo delovnega časa in zmanjšano produktivnost. Tudi zdravljenje lahko prinaša pomembne stroške podjetju.

V nekaterih primerih je lahko podjetje odgovorno za poškodbe, ki se zgodijo na delovnem mestu. Neupoštevanje predpisov glede zagotavljanja ustrezne zaščitne delovne opreme ima lahko pravne posledice, kot so kazni, globa ali tožba. Z zagotavljanjem in uporabo ustrezne osebne varovalne opreme se tako zmanjšuje tudi tveganje za pravne stroške in morebitne pravne postopke.

Zaščitna delovna oprema poveča produktivnost zaposlenih

Investicija v zaščitno delovno opremo lahko prispeva k povečanju produktivnosti zaposlenih. Ko se zaposleni počutijo varni in zaščiteni, se zmanjša tudi stopnja odsotnosti zaradi poškodb ali bolezni, kar omogoča nemoteno izvajanje delovnih nalog. Poleg tega dobro opremljeni zaposleni lažje in bolj samozavestno opravljajo svoje delo brez nepotrebnih ovir ali skrbi. Zaščitna delovna oprema jim omogoča, da se osredotočijo na delo, ne da bi se preveč obremenjevali s tveganji.

Dobra zaščitna delovna oprema prav tako dvigne zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih. Zaposleni bodo na delo prišli s popolnoma drugačnim odnosom, če jim bo delodajalec namesto najcenejših namenil dobre in kakovostne delovne hlače. Ne samo, da se počutijo varne, zaposleni imajo tudi radi občutek, da je delodajalcu za njih mar. To je izjemno pomembno, saj so zaposleni najdragocenejši vir podjetja. Dobra zaščitna delovna oprema lahko pozitivno vpliva na delovno vzdušje, sodelovanje, produktivnost in kakovost dela.

Dobra zaščitna delovna oprema poveča ugled podjetja

Podjetja, ki skrbijo za varnost svojih zaposlenih in jih opremijo z ustrezno osebno varovalno opremo, pridobijo ugled odgovornega delodajalca. Zagotavljanje ustrezne osebne varovalne opreme kaže, da podjetje skrbi za varnost in dobrobit svojih zaposlenih ter prevzema odgovornost za zagotavljanje varnih delovnih razmer. Spoštovanje zakonodaje in standardov glede zaščitne delovne opreme prav tako krepi ugled podjetja kot pravnega in etičnega igralca na trgu.

Podjetja, ki se izkazujejo s svojo zavezanostjo kakovostni osebni varovalni opremi in varnosti na delovnem mestu, imajo večje možnosti za privabljanje visoko kvalificiranih in talentiranih zaposlenih. Delavci iščejo delodajalce, ki si prizadevajo za varno in zdravo delovno okolje. Ugled podjetja kot skrbnega delodajalca lahko pripomore k privabljanju najboljših kadrov.

Prav tako bodo zaščitno delovno opremo zaposlenih neizogibno opazile tudi stranke, ki imajo z njimi stik. Podoba zaposlenih vašim strankam sporoča, da je vaše podjetje kompetentno in strokovno podkovano na svojem področju. Z večjim zaupanjem bodo stranke z vašimi zaposlenimi zgradile trdnejše in trajnejše odnose, ki vplivajo na končni rezultat.

Dobra zaščitna delovna oprema ima tako pozitiven vpliv na podobo podjetja in krepi odnose s strankami, poslovnimi partnerji ter zaposlenimi.

Izpolnjevanje zakonskih zahtev

Čeprav je več kot očitno, da ima uporaba zaščitne delovne opreme velik potencial za izboljšanje uspeha podjetja, pa država tega ne prepušča le izboru delodajalca. Uporaba in zagotavljanje osebne varovalne opreme sta v Sloveniji tako zakonsko predpisana.

V Sloveniji velja zakonodaja, ki ureja uporabo in zagotavljanje zaščitne delovne opreme. Glavni zakon, ki ureja to področje, je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Delodajalec je po ZVZD-1 dolžan zagotoviti ustrezno zaščitno delovno opremo zaposlenim, kadar obstajajo tveganja za njihovo varnost in zdravje pri delu. Identificirati mora nevarnosti na delovnem mestu in na podlagi ocene tveganja določiti vrsto in količino potrebne osebne varovalne opreme.

Delodajalec je prav tako odgovoren za izbor ustrezne zaščitne delovne opreme, ki je primerna za določeno delovno okolje in tveganja. Osebna varovalna oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom ter biti pravilno označena. Zaposleni morajo biti ustrezno usposobljeni za njeno uporabo, seznanjeni morajo biti s pravili glede nošenja in uporabe ter značilnostmi in omejitvami opreme. Poleg tega mora delodajalec zagotoviti, da se osebna varovalna oprema redno pregleduje, vzdržuje in preizkuša, da ohrani svojo učinkovitost in varnost. To vključuje tudi redne preglede in servisiranje opreme ter pravočasno zamenjavo, ko je to potrebno.

Inšpekcijske službe imajo pravico nadzorovati izvajanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu, vključno z uporabo in zagotavljanjem osebne varovalne opreme. Delodajalec mora sodelovati z inšpekcijskimi organi in omogočiti dostop do dokumentacije ter informacij, povezanih z osebno varovalno opremo.

Pomembno je, da delodajalci dosledno upoštevajo zakonodajo in izvajajo potrebne ukrepe za zagotavljanje ustrezne zaščitne delovne opreme.

Pri tem vam lahko pomaga podjetje UTG VODNIK d. o. o., ki vam zagotavlja celovito rešitev osebne varovalne opreme v vsakem delovnem okolju. So eno redkih podjetij, ki imajo poleg izdelkov najboljših svetovnih dobaviteljev tudi lastno proizvodnjo zaščitnih delovnih oblačil. Ker imajo svoj razvojni oddelek, lahko strogo upoštevajo zahteve strank glede specifikacij tkanin, barv in vzorcev. Ravno zato vam lahko rešijo marsikateri izziv pri zagotavljanju varnosti pri delu. Pri UTG VODNIK d. o. o. lahko najdete vse, kar potrebujete za varno delo na enem mestu, prav tako pa ponujajo tudi servis varovalne opreme in izobraževanja za varno delo na višini ter v utesnjenih prostorih.



















