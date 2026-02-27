Zakaj kakovost odnosa s sledilci šteje bolj kot milijoni ogledov

Vpliv družbenih omrežij je že davno presegel primarne socializacijske meje, njegova vloga pa je vse pomembnejša tudi v politični sferi. Študija, objavljena v reviji Human Communication Research, ki sta jo izvedla Pascal Mery in Christian von Sikorski, kaže, da lahko vplivneži pomembno oblikujejo tudi politična prepričanja in pripravljenost na kolektivno delovanje.

Raziskava, ki je vključevala tri študije in skoraj 3000 udeležencev, je preučevala, ali lahko sporočila o skupni učinkovitosti (prepričanju, da skupaj lahko dosežemo spremembe) okrepijo kolektivno politično angažiranost.

Kolektivne akcije in parasocialna razmerja

Avtorja izhajata iz teorije dvostopenjskega toka komuniciranja, po kateri mnenjski voditelji posredujejo in interpretirajo informacije širšemu občinstvu. V sodobnem digitalnem okolju vplivneži delujejo kot tako imenovani »bližnji množični mnenjski voditelji«, saj z rednim razkrivanjem osebnih vidikov življenja in neposredno komunikacijo gradijo parasocialne odnose, občutek bližine in zaupanja do vplivneža.

Raziskava je pokazala, da sporočila, ki poudarjajo kolektivno učinkovitost, krepijo prepričanje o moči skupnega delovanja, vendar predvsem pri tistih sledilcih, ki imajo z vplivnežem že vzpostavljen močen parasocialni odnos. Ponavljajoča se izpostavljenost in zaupljivi odnosi med vplivnežem in sledilci lahko vplivajo na politične motive in namere.

Poleg tega se je izkazalo, da ponavljajoča se izpostavljenost enakim sporočilom učinek še okrepi. Višja kolektivna učinkovitost pa napoveduje tudi večjo pripravljenost za konkretna dejanja, kot so podpisovanje peticij, udeležba na protestih ali politično glasovanje.

Primer Taylor Swift

Kakšne politične posledice lahko predstavlja tesna vez med vplivnežem in njegovimi sledilci, najbolj plastično prikazuje primer političnega dometa ameriške pevke Taylor Swift. Ta je med prejšnjimi predsedniškimi volitvami svoje oboževalce na instagramu pozvala, naj se registrirajo za volitve. Po njenem pozivu je spletna stran Vote.org v enem dnevu zabeležila več kot 35.000 novih registracij.

Andrea Hailey, izvršna direktorica Vote.org, je poudarila, da registracije kažejo na velik interes volivcev, še posebej med mlajšimi, ki se vedno bolj zavzemajo za svoje pravice in dostop do volilnih skrinjic.

Tudi potem ko je Swiftova na družbenih omrežjih izkazala svojo naklonjenosti takratni demokratski kandidatki Kamali Harris, se je obisk spletne strani Vote.org močno povečal: spletna stran je zabeležila več kot 337.000 obiskov uporabnikov, ki so iskali informacije o registraciji in zgodnjem glasovanju.

Kljub znatnemu vplivu na število registriranih volivcev pa resničnega dometa pevke ni tako lahko oceniti. Število na novo registriranih volivcev je namreč znatno manjše od pevkine siceršnje sledilske baze. Taylor Swift, ki ima na instagramu 280 milijonov sledilcev, je v registracijo prepričala 770.000 posameznikov, kar je komaj 0,27 odstotkov njenih sledilcev. Koliko od registriranih mladih je svojo pravico do glasovanja tudi izkoristilo, ni gotovo.

Prevlada družbenih omrežij pa že dolgo velja predvsem za gospodarski trg: vrednost globalnega trga vplivnostnega marketinga je leta 2021 dosegla 13,8 milijarde ameriških dolarjev (približno 11,7 milijard evrov), pri čemer so blagovne znamke v tovrstne kampanje vlagale tudi do 40 odstotkov svojih marketinških proračunov, poroča Statista.

Številna podjetja sodelujejo celo z do tisoč vplivneži hkrati, tako na spletnih kot tudi na drugih komunikacijskih kanalih. Raziskave kažejo, da takšne kampanje prinašajo večjo prepoznavnost blagovne znamke, več obiska, bolj zvesto skupnost ter boljše prodajne rezultate.

Z razvojem platform, kot so Instagram, TikTok in YouTube, se hkrati povečuje tudi število vplivnežev, kar za blagovne znamke pomeni nove priložnosti in nove izzive.

Večje število sledilcev ne pomeni sorazmerno višje angažiranosti

Eden ključnih kazalnikov pri izbiri vplivnežev je stopnja vključenosti. Gre za metriko, ki meri razmerje med številom interakcij (všečki, komentarji, delitve, shranitve) in številom sledilcev, ter kaže, kolikšen delež občinstva se zares odziva na vsebine.

Raziskave potrjujejo jasno zakonitost: več kot ima vplivnež sledilcev, nižja je praviloma stopnja vključenosti. Nanovplivneži z manjšim številom sledilcev pogosto dosegajo bistveno višje deleže interakcij kot makro ali zvezdniški vplivneži.

Visoka vključenost navadno pomeni tesnejši odnos s sledilci, večje zaupanje ter posledično višjo stopnjo konverzij in večji organski doseg, zlasti na Instagramu in TikToku.

Podatki kažejo, da ima tiktok najvišjo stopnjo vključenosti med vsemi glavnimi platformami, sledita instagram in youTube. Nanovplivneži (z do približno 1.000 sledilci) na tiktoku dosegajo tudi več kot 17-odstotno stopnjo vključenosti, zato so med najbolj iskanimi partnerji blagovnih znamk.

Mikrovplivneži prav tako ohranjajo razmeroma visoko vključenost, medtem ko imajo makro- in zvezdniški vplivneži sicer širši doseg, a nižje deleže interakcij.

Seveda pa na stopnjo vključenosti ne vpliva le velikost občinstva, temveč tudi kakovost vsebine, panoga (denimo lepota, moda, osebna nega), pogostost objav, vedenje sledilcev ter algoritmi platform.

Obe raziskovalni področji, tako trženjsko kot političnokomunikacijsko, kažeta, da vplivneži niso pomembni le kot prodajni kanal, temveč kot širši družbeni akterji. Njihova moč ne temelji zgolj na dosegu, temveč predvsem na kakovosti odnosa s sledilci, ki lahko vpliva tako na nakupne kot tudi na politične odločitve.