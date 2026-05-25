Zakaj ne moremo v Benetke z vlakom

Vlaki so vozili normalno v sklopu Evropske prestolnice kulture, ki sta jo gostili Gorica in Nova Gorica, nekoč pa je redni vlak iz Ljubljane vozil tudi do Benetk, toda Italija je to enostransko ukinila, je povedal direktor SŽ Potniškega prometa Miha Butara. Kot pravi, imajo zdaj nove lokomotive in vagone, ki ustrezajo vsem mednarodnim varnostnim standardom, za ponovno vzpostavitev voženj pa bodo potrebovali podporo države, saj ocenjuje, da njihov pritisk najbrž ne bo dovolj.

Vlak bi lahko nadomestil prevoze z avtomobili in kombiji do letališča Marco Polo pri Benetkah in tudi do železniške postaje Santa Lucia Benetke, ki ima 16 peronov, na katere na dan stopi 82.000 ljudi. Kot pravi Butara, z Avstrijci, Hrvati in Madžari odlično sodelujejo. Z madžarskimi kolegi pripravljajo projekt, s katerim bi zmanjšali število postankov na njihovi strani. Zdaj se mednarodni vlak tam obravnava kot lokalni, kar podaljša pot. »Če nam uspe odpraviti nepotrebne postanke, bi potovalni čas do Budimpešte skrajšali za vsaj eno uro. Čeprav je avto še vedno hitrejši, so vlaki proti Madžarski in Dunaju polni – potniki cenijo udobje, varnost in romantiko vožnje v klasičnih vagonih,« pravi Butara.