Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

V zadnjih letih je prehranska varnost postala eno ključnih strateških vprašanj Evrope. Pandemija, vojne in motnje v dobavnih verigah so pokazale, kako pomembna je stabilna domača agroživilska proizvodnja.

Evropa vse bolj poudarja pomen prehranske suverenosti

Pandemija, vojna v Ukrajini, vojna v Iranu, podnebne spremembe. V nekaj letih so se globalne dobavne verige zatresle vsaj trikrat. Cene žit so poskočile čez noč. Pristanišča so bila zablokirana. Police v supermarketih so za hip postale napol prazne. Evropa je v teh situacijah prvič resno spregovorila o prehranski varnosti in suverenosti. Toda pogovor hitro zamre, ko se police napolnijo.

Resnica je neprijetna: kmetijsko-živilska infrastruktura je bila desetletja podcenjena naložba. Vlagatelji so tekli za tehnologijo, nepremičninami in finančnimi instrumenti. Hrana je bila dolgočasna. Danes pa postaja jasno, da je prav hrana tisto, brez česar ne gre. In da so se tisti, ki so vlagali vanjo, prav odločili.

Slovenija kljub močni agroživilski tradiciji ostaja pomembno vpeta v evropske dobavne verige

Slovenija uvozi več hrane, kot mnogi mislijo. Kljub rodovitnim poljem in razvitemu kmetijstvu smo v marsičem odvisni od uvoza. To ni le gospodarski izziv, je geopolitično tveganje. Če se zaprejo meje ali odpove dobavni partner, je na udaru naša osnovna preskrba.

Zakaj Slovenija sama ne zadostuje

Panvita je eno od ključnih sider, ki drži slovensko prehransko verigo skupaj. Skupina obvladujeter. Za temi deleži je mreža z več kotin okolipo vsej Sloveniji. To je tkivo, ki ga ne moreš kar tako nadomestiti.

Biti velik na slovenskem trgu ni dovolj. Sodobna živilska industrija zahteva obseg, ki ga mala država ne zmore sama. Potrebuješ skupne nabavne poti za surovine, skupno logistiko, skupen nastop na tujih trgih. Potrebuješ partnerja, ki ti odpre vrata.

Novembra 2024 je takšen partner vstopil v Panvito: investicijska Skupina BOSQAR INVEST, eden najhitreje rastočih evropskih vlagateljev s trajnim kapitalom. Z 51-odstotnim deležem je postal strateški partner, ne zgolj finančni vlagatelj. In tisto, kar je sledilo, govori samo zase.

Kapital, ki je ostal doma

Od vstopa partnerja so v Panviti zaključili investicijo v sodobni rastlinjak za pridelavo solate v vrednosti okoli 9,5 milijona evrov, enega največjih tovrstnih objektov v regiji, in vložili v predelovalne kapacitete, logistiko in vozni park. Pridobili so okoljski certifikat ISO 14001. Zaposleni ne odhajajo, kooperanti ostajajo, kapital se vlaga v slovensko zemljo.

Rezultati so vidni. V prvem četrtletju 2026 je Panvita ustvarila 29,5 milijona evrov prihodkov, kazalnik dobičkonosnosti EBITDA pa je v enem letu poskočil s 5 odstotkov na 8,3 odstotka. Linija AVE Grill je prejela nagrado »izbran produkt leta 2026«, blagovna znamka Frišno, nova linija ročno pobranih, svežih solat, pa krepi prepoznavnost v maloprodaji. To je pospešena rast zdravega podjetja z ambicioznim partnerjem.

Future Food: platforma, ki gradi prihodnost

BOSQAR INVEST ne gradi zgolj enega podjetja. Gradi prehransko platformo prihodnosti z imenom Future Food, katere jedro je prav Panvita. Ob njej stoji Mlinar, vodilna pekarska skupina v regiji Adria. Skupaj pokrivata celoten prehranski spekter: od njive in hleva do pekovskega pulta in hladilne police v trgovini.

Panvita ni le eden od členov te platforme. Je njen temelj. Panvita in Mlinar vsak zase nosita več kot 100 let tradicije. To znanje in izkušnje so tisto, kar daje platformi Future Food pristnost in konkurenčno prednost. Strateški cilj je jasen: postati vodilna regionalna platforma za svežo hrano v srednji in jugovzhodni Evropi.

Zaposleni postajajo solastniki

Da BOSQAR INVEST razmišlja dolgoročno, kaže tudi javni poziv za vpis novih delnic, v katerem imajo posebno priložnost zaposleni v Panviti. Med 1. in 10. junijem 2026 lahko delnice kupijo tisti, ki še niso delničarji, obstoječi delničarji pa imajo čas do 15. junija. Delnica je vrednotena med 25,50 in 26,50 evra. Prek programa ESOP dobi zaposleni za vsake tri kupljene delnice eno dodatno, ob pogoju neprekinjenega delovnega razmerja in lastništva delnic v obdobju dveh let. Skupaj lahko posameznik pridobi do 231 novih delnic. Ob nakupu 231 delnic BOSQAR zaposlene po dveh letih nagradi z dodatnimi 77 delnicami, s čimer zaposleni skupno prejme 308 delnic. Vpis poteka elektronsko prek Privredne banke Zagreb. Vrednost delnice BOSQAR INVEST je od uvrstitve na borzo leta 2019 zrasla za 792 odstotkov, dividendo pa je podjetje v zadnjih petih letih izplačalo vsako leto.

Prehranska industrija postaja ena ključnih strateških panog prihodnosti

Evropa je v zadnjih letih na lastni koži izkusila, kaj pomeni biti odvisen od zunanjih virov. Pandemija in vojne so razkrile krhkost globalnih dobavnih verig, tudi prehrambnih. Tiste regije, ki imajo in bodo imele lastno, dobro organizirano in kapitalsko podprto prehransko verigo, bodo v prihodnjih desetletjih v veliki prednosti.

Panvita je danes eden najpomembnejših agroživilskih sistemov v Sloveniji in hkrati vse bolj relevanten akter v regiji. BOSQAR INVEST je partner, ki to ambicijo podpira s kapitalom, znanjem in dolgoročnim pogledom. Skupaj gradita prehransko platformo Future Food, ki dokazuje, da čezmejno partnerstvo med dvema podjetjema iz sosednjih držav ustvarja več, kot bi vsako zmoglo samo.

O skupini Panvita

Panvita je vodilna slovenska kmetijsko-živilska skupina z integrirano verigo vrednosti od primarne pridelave do predelave in distribucije. Deluje na področjih reje živine, pridelave žit in zelenjave, predelave mesa in pridelave krmil. Skupina zaposluje več kot 760 ljudi in letno sodeluje z omrežjem okoli 2500 kooperantov.

O podjetju BOSQAR INVEST

BOSQAR INVEST (BOSQAR d. d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami) je evropski vlagatelj s trajnim kapitalom in pospeševalec razvoja podjetij, ki deluje v več panogah, med drugim v prehrambni industriji, poslovnem in tehnološkem outsourcingu (BPTO), upravljanju odnosov s strankami (CX), informacijski tehnologiji in zaposlovanju (HR).

Z inovativnim poslovnim modelom je BOSQAR INVEST pospešil svojo širitev na trgu z intenzivno organsko rastjo in platformo M&A ter izboljšal dobičkonosnost in poslovanje vsake od prevzetih družb s pomočjo standardiziranih operativnih modelov, ki prinašajo pomembno organsko rast vseh podjetij v Skupini in Skupine kot celote.

Danes BOSQAR INVEST deluje prek več poslovnih vertikal: prehrambne poslovne vertikale (blagovne znamke: Future Food, Panvita, Mlinar), poslovne vertikale BPTO/AI (blagovni znamki: Mplus, GRAIA) in HR poslovne vertikale (blagovni znamki: Manpower SEE in Workplace). Vse poslovne vertikale so usmerjene v ustvarjanje vrednosti za delničarje z zavezanostjo najboljšim praksam na področju digitalizacije, strukturiranih programov upravljanja ključnih kupcev, stroge finančne stabilnosti in osredotočenosti na rezultate ter močnih in predanih vodstvenih ekip.

V lastniški strukturi BOSQAR INVEST združuje pokojninske sklade, institucionalne vlagatelje, mednarodne sklade zasebnega kapitala, razvojne institucije in zasebne vlagatelje. Poslovna skupnost BOSQAR INVEST šteje 18.500 zaposlenih, podjetja v Skupini pa poslujejo iz 27 držav po svetu.

