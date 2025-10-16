Zakaj se izjemno bogati odpovedujejo razkošnim dobrinam

V nadaljevanju preberite:

Château d'yquem, letnik 2010, je nekaj posebnega. Marelice, praženi mandlji, lupinica citrusov, sočne limone, beli tartufi – vse to in še več. Do nedavnega se je cena najboljšega sladkega vina na svetu vztrajno zviševala.

Do leta 2023 je bila steklenica tega pridelovalca že za 60 odstotkov dražja kot sredi leta 2010. V tistem času so se dražile vse vrste razkošja: starodobniki, dolgo starani viskiji in ogromne vile so skokovito pridobivale vrednost. Med letoma 2015 in 2023 se je tako imenovani »indeks luksuznih naložb«, ki ga pripravlja nepremičninsko podjetje Knight Frank, povečal za 70 odstotkov.

Potem pa se je nekaj spremenilo. Od svojega vrhunca leta 2023 se je indeks znižal za šest odstotkov. Cena prvovrstnih bordojskih vin, kot sta lafite Rothschild in margaux, se je znižala za 20 odstotkov. V ZDA so se cene zasebnih letal in jaht po uradnih podatkih znižale za šest odstotkov.