Zakaj se splača investirati v informacijsko tehnologijo

Tehnološka podjetja – resnični zmagovalci pandemije?

V karanteni smo živeli pestro

To je naša prihodnost

Naložba, ki se obrestuje

Med najboljšimi v kategoriji delniških IT-skladov je že več let Infond Technology . Velja namreč za najbolj donosen sklad v zadnjih desetih letih pri nas, nedavno pa je glede na razmerje med tveganjem in donosom prejel tudi naziv najboljši slovenski sklad.Namenjen je dopolnitvi diverzificiranega portfelja in dolgoročnemu investiranju, pet let ali več. Posredno nalaga v delnice družb, kot so Apple, Alphabet, Microsoft, Alibaba, Samsung, Adobe System, Cisco Systems, Mercadolibre …Dividend ne izplačuje, temveč dobiček v celoti reinvestira.

FOTO: Sava Infond

Produkti in storitve informacijske tehnologije so gonilo tehnološkega napredka. Tako močno so vpleteni v naš vsakdanjik, da si ga brez njih ne predstavljamo več. Inovacije s tega področja že približno dvajset let – zato obdobje imenujemo informacijska doba – sooblikujejo gospodarstvo in posredno vplivajo na gospodarsko rast – trend, ki se bo nadaljeval in stopnjeval tudi v prihodnje, saj je digitalizacija v polnem razmahu. Da gre za eno, kažejo tudi odzivi borznih trgov.Neizpodbiten dokaz za to je tudi dejstvo, ki je osupnilo skeptične borzne analitike. Ob tem, ko je zaradi pandemije obstalo gospodarstvo, so se zatresli finančni trgi in se nam naj bi obetala ne le recesija, temveč celo depresija, kakršne ne pomnimo od dvajsetih let prejšnjega stoletja, se je tehnološkemu sektorju uspelo obdržati na površju. Še več, delnicam nekaterih podjetij je vrednost celo narasla s tem, ko se je med ljudmi povečalo povpraševanje po njihovih storitvah, hkrati pa se tudi vlade za obvladovanje širitve bolezni zanašajo na, kot so aplikacije za sledenje stikom – razvijanja sta se lotila tudi Google in Apple.V dvomesečnem obdobju tako imenovanega lockdowna smo večino opravkov opravili iz domačega naslanjača, delali od doma, nakupovali po spletu, se družili v spletnih klepetalnicah in si ogledali kak film ali serijo več. Vse to ne bi bilo mogoče brez, kakršne ponujajo Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google, Netflix, Zoom, proizvajalci videoigric …In čeprav se življenje počasi vrača v ustaljene, a vendar nekoliko drugačne tirnice, smo razvili nekaj novih navad, ki se bodo obdržale, če ne drugega, vsaj delno. Takšna je na primer delo od doma, ki se tudi delodajalcu splača; nemoteno pa poteka le, če imamo dostop do vseh službenih materialov in dokumentov, na primer s pomočjo storitev v oblaku.Prav zaradi zelo verjetnih dolgoročnih sprememb naših navad, ki gredo v prid tehnološkim podjetjem, bodo ta lahko v krizi profitirala, hkrati pa si utrdila položaj in pridobila še večji vpliv. In prav zato, ker je pandemija pospešila digitalizacijo, informacijska tehnologija pa je naša stalnica in bomo v prihodnje še bolj odvisni od ponudnikov naprav, programske opreme ipd., je to sektor, v katerega je – seveda ob upoštevanju tveganja – smiselno vložiti del svojih presežnih sredstev.Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Prospekt in ključni podatki za vlagatelje sta v slovenskem jeziku vlagateljem na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.infond.si , v papirni obliki pa na vseh vpisnih mestih in sedežu družbe v času uradnih ur. Najvišji vstopni stroški dosegajo 3 %, izstopnih stroškov se ne obračunava. Navedeni stroški zmanjšujejo prikazani donos.** Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa. Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.