Zakaj slovenske delnice rastejo pozimi?

Na Ljubljanski borzi se v zadnjih letih precej več trguje. Letni promet se je s 330 milijonov evrov leta 2023 povečal na 835 milijonov evrov leta 2025, občutno pa se je povečalo tudi število poslov. Zanimivo je, da slovenske delnice pogosto najmočneje rastejo prav v mesecih, ko je trgovanja manj. Lojze Kozole. FOTO: Jože SuhadolnikPodatki kažejo, da ima slovenski trg izrazito sezonskost. Od konca oktobra do konca januarja je indeks SBITOP v zadnjih osmih zimah vsakič pridobil vrednost, v zadnjih petih v povprečju za 14,2 odstotka. Nasprotno sta avgust in september praviloma šibkejša meseca. Slovenske delnice so v zadnjih dveh letih dosegle izjemne rezultate in močno prehitele največje svetovne borze. Od začetka leta 2025 je SBITOP pridobil približno 85 odstotkov, precej več kot ameriški ...