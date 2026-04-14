    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Zakaj sodelovati z butično digitalno agencijo?

    Med freelancerjem in korporativno agencijo obstaja zlata sredina.
    Promo Delo
    14. 4. 2026 | 15:17
    Ko podjetje potrebuje pomoč pri digitalnem marketingu, se običajno znajde pred dilemo. Na eni strani so freelancerji z omejenimi zmožnostmi in enočlansko strukturo, na drugi pa velike korporativne agencije, kjer ste samo številka med 200 naročniki in kjer govorite s skrbnikom strank, ki vaših kampanj niti ne vidi.

    Kaj, če obstaja tretja pot?

    Pot, ki združuje globino strokovnosti velike agencije z osebnim pristopom manjše ekipe? Ta pot so butične digitalne agencije. Butična digitalna agencija Notic dokazuje, da prav ta model podjetjem prinaša največjo vrednost.

    Kaj sploh je butična digitalna agencija?

    Butična agencija ni le manjša različica velike agencije. Gre za popolnoma drugačen pristop k delu, ki temelji na kakovosti pred kvantiteto.

    Pri digitalni agenciji Notic to pomeni namerno omejeno število strank. Ne zato, ker ne bi mogli rasti, ampak zato, ker verjamemo, da lahko le tako vsakemu partnerju ponudimo raven pozornosti, ki si jo zasluži. Butični pristop pomeni, da poznamo vašo zgodbo. Ne le podatke iz briefa. Poznamo vaše izdelke, vašo konkurenco, vaše izzive.

    Po dobro pico greste verjetno raje v picerijo

    Velika večina digitalnih agencij ponuja vse. Spletne strani, SEO, vsebinski marketing, offline kampanje in tudi 360-stopinjske rešitve. Problem je v tem, da če delaš vse, ne delaš ničesar resnično dobro.

    Pri agenciji Notic smo se odločili za drugačen pristop: globino namesto širine. Smo specialisti izključno za performance marketing. To pomeni Google oglaševanje, Facebook oglaševanje, LinkedIn Ads, TikTok Ads in druge plačane kanale, kjer je cilj merljiv ROI.

    Zakaj? Ker želimo biti najboljši v tem, kar delamo. Ko imate izziv v Google Ads, se o njem pogovorite z nekom, ki vsak dan upravlja Google kampanje. Ne z nekom, ki sicer dela tudi Google Ads, a večino časa posveti izdelavi spletnih strani. Ko potrebujete optimizacijo Facebook kampanje, dobite strokovnjaka, ki je v zadnjem letu vodil več kot 500 Facebook kampanj, ne nekoga, ki vodi eno kampanjo na mesec.

    Večja prilagodljivost vašim potrebam

    Velike agencije imajo pakete. Izberete enega in se mu prilagodite. Ne glede na to, ali potrebujete točno to kombinacijo storitev ali ne. Butična agencija dela obratno. Najprej razume, kaj potrebujete. Šele nato sestavi rešitev.

    Morda potrebujete intenzivno pomoč pri Facebook oglaševanju, a zelo malo na področju družbenih omrežij. Pri butični digitalni agenciji je ravno prilagodljivost ena večjih prednosti.

    Ta prilagodljivost je še posebej dragocena za manjša in srednje velika podjetja, ki si ne morejo privoščiti plačevanja storitev, ki jih ne potrebujejo.

    Ekipa specialistov, na katero se lahko zanesete

    Butična agencija ne pomeni manjše strokovnosti. Pri nas je vsak specialist vrhunski strokovnjak na svojem področju. Ekipa agencije Notic združuje več kot 50 let skupnih izkušenj v performance marketingu. To so izkušnje z upravljanjem večmilijonskih oglaševalskih proračunov za mednarodna podjetja na več kot 14 trgih.

    Znanje za digitalno strategijo smo pridobivali na Harvard Business School. To globalno znanje kombiniramo z lokalnim razumevanjem slovenskega trga.

    Kot certificirani Google partner in Meta Business partner ter TikTok partner vzdržujemo najvišje standarde strokovnosti. Ta partnerstva pomenijo dostop do ekskluzivnih orodij, neposredno podporo platform in beta dostop do novih funkcionalnosti.

    Govorite direktno s specialisti, ki delajo na vaših oglasih

    S kakšno realnostjo se sreča večina podjetij? Pride do težave na vašem računu, zato pokličete skrbnika strank. Ta pokliče projektnega vodjo. Rezultat dobite čez en teden.

    Pri butični agenciji je zgodba drugačna. Ko pokličete agencijo Notic, govorite neposredno s strokovnjakom, ki upravlja vaše kampanje, zato so spremembe takojšnje.

    »Hitrost odziva ni luksuz. Je nujnost,« pravi vodja Google oglaševanja v agenciji Notic. »Ko stranka potrebuje spremembo, ne more čakati na birokracijo. Digitalni svet se premika prehitro.«

    Ne samo izvajalec, ampak vaš dolgoročni partner

    Razlika med izvajalcem in partnerjem se sliši abstraktno na prvi pogled. Izvajalec izpolni naročilo, partner pa razmišlja z vami. Samoiniciativno predlaga, kaj bi lahko bilo bolje.

    Pri agenciji Notic delujemo kot podaljšek vaše marketinške ekipe. To pomeni, da ne izvajamo samo kampanj, ampak razmišljamo predvsem o vaših poslovnih ciljih.

    Ta pristop se odraža v številkah: 95 % naših naročnikov ostaja z nami leto za letom. V industriji, kjer je povprečje pod 50 %, to ni naključje. To je rezultat odnosa, kjer je našim naročnikom resnično mar za njihov uspeh. Mnogi naši naročniki sodelujejo z nami že pet let in več.

    Poročanje popolnoma po meri in vrhunske kreative

    Večina izvajalcev pošlje standardizirano poročilo, polno metrik, ki vam ne povedo, ali kampanje delujejo. Pri agenciji Notic vsako poročilo pripravimo posebej za vas, glede na vaše znanje in cilje. Dobite jasne zaključke, tudi ko rezultati niso dobri. Vsako poročilo vključuje naš ročni povzetek: kaj je delovalo, kaj ni in kaj bomo spremenili.

    Hkrati združujemo performance in kreativo. Še tako dobro targetirana kampanja ne bo delovala, če so kreative povprečne. Pri nas performance specialisti tesno sodelujejo s kreativno ekipo že od prvega dne. Kreative niso le lepe slike. So strateško zasnovane za konverzijo, vsaka barva in tekst izbran na podlagi podatkov. Rezultat? Kampanje, ki prepričajo za akcijo.

    Agencija, s katero boste končno presegli zadane cilje na spletu

    Z več kot 50 leti skupnih izkušenj, upravljanjem večmilijonskih proračunov in projekti v 14 državah prinašamo raven znanja, ki je primerljiva z največjimi agencijami.

    Butična digitalna agencija Notic je ravnovesje med specializacijo, strokovnostjo in osebnim pristopom. Namenoma ohranjamo manjše število naročnikov, da lahko vsakemu posvetimo 100 % pozornosti. Specializirani smo izključno za performance marketing, kar nam omogoča, da smo resnično najboljši v tem, kar delamo.

    Z več kot 50 leti skupnih izkušenj, znanjem iz Harvard Business School in statusom certificiranega Google in Meta partnerja prinašamo visoko raven strokovnosti.

    Pri nas niste številka, ampak naš partner. Ko gre vam dobro, gre dobro tudi nam. To je razlika, ki na koncu šteje. Stopite v stik z nami.

    Naročnik oglasne vsebine je Notic 

