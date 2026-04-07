    Zakaj tokrat ni samo še ena kriza

    Glavna točka tveganja ostaja Hormuška ožina, najpomembnejši energetski koridor na svetu.
    Skozi Hormuško ožino poteka približno petina svetovne porabe nafte in pomemben delež plina. Foto stringer/Reuters
    Skozi Hormuško ožino poteka približno petina svetovne porabe nafte in pomemben delež plina. Foto stringer/Reuters
    Roman Zidarn, Triglav Investments
    7. 4. 2026 | 09:35
    7. 4. 2026 | 09:59
    5:06
    A+A-

    »Globalno gospodarstvo je v petih letih preživelo pandemijo, vojno v Evropi in val protekcionizma. Nova eskalacija na Bližnjem vzhodu pa se razlikuje od prejšnjih šokov. Obsežnost tokratnega šoka presega šoke večine sodobnih kriz. Njegova posebnost je v hitrosti širjenja, vključevanju več držav in predvsem v izbiri ciljev (vertikalna eskalacija, horizontalna eskalacija, »oko za oko«). Takoj in neposredno je prizadel energetske in logistične tokove. In pri tem deluje z zamikom.

    Doslej je bil gospodarski sistem presenetljivo odporen. Podjetja so preusmerjala dobavne verige, države so kombinirale fiskalne in monetarne ukrepe, trgi pa so hitro iskali nadomestne poti. A tokratno tveganje je drugačno. Ne meri se le v višji premiji za geopolitično negotovost, temveč tudi v možnosti, da se ciklična nihanja (rast/inflacija) prevesijo v bolj strukturno, celo sistemsko ranljivost. Največja nevarnost ni nujno »prvi udarec«, temveč »zamik«. Ko se zdi, da vse še deluje, nato pa nenadoma zmanjka fizičnih dobav. Trenutek, ko se šok začne materializirati v realni ekonomiji.

    PD prihodi ladij Foto Dk/zx Igd

    Aktualni konflikt ni klasičen regionalni dogodek. Širi se hitro, vključuje več akterjev in, kar je za gospodarstvo ključno, za tarče vse pogosteje izbira infrastrukturo: energijo, promet in tudi digitalne sisteme. Zato je danes pomembnejše vprašanje trajanja kot intenzivnosti konflikta.

    Glavna točka tveganja ostaja Hormuška ožina, najpomembnejši energetski koridor na svetu. Skozi to ozko grlo poteka približno petina svetovne porabe nafte in pomemben delež plina. Motnje se zato razmeroma hitro in neposredno prelijejo v višje cene energentov, inflacijske pritiske in šibkejšo gospodarsko aktivnost. Alternativne poti obstajajo, vendar po obsegu ne morejo hitro in v celoti nadomestiti izpada.

    Posebnost zračnega žepa

    Posebnost trenutne situacije je t. i. »zračni žep«, predvsem v preskrbi z energenti. Prve dni po motnji se lahko zdi, da sistem deluje. Tankerji, ki so že na poti, še prispejo na cilj. Nato pa nastopi faza, ko novih dobav ni več. Šok se šele takrat zares pokaže. Ta zamik je nevaren, ker vodi do napačnega občutka varnosti ter prepoznega odziva podjetij in politik.

    Vpliv ni omejen zgolj na nafto. Zalivske države so pomembne tudi za dobavo plina, gnojil, aluminija, petrokemičnih produktov. Navsezadnje tudi helija, ki je pomemben v nekaterih visokotehnoloških proizvodnjah (pri proizvodnji čipov, grafičnih procesorjev, polprevodnikov). Zato se šok lahko širi iz energetike v industrijo in prehransko verigo. Najprej ga del podjetij še lahko absorbira, nato pa se prek dražjega transporta in surovin prelije v cene hrane in končnih ­izdelkov.

    Vprašanje je, koliko lahko razmere ublažijo strateške in komercialne zaloge nafte, derivatov in plina. Zaloge lahko »kupijo čas«, ne morejo pa hitro in v ­celoti nadomestiti primanjkljaja in logističnih tokov. Tudi s hitro ­deeskalacijo se razmere ne morejo takoj normalizirati. Ponovna vzpostavitev zaupanja, logistike in pro­izvodnje bo trajala tedne do nekaj mesecev. Zato bi lahko energetske trge še nekaj časa zaznamovali večja negotovost in ­višja cenovna premija. Kratkotrajna eskalacija pomeni predvsem cenovni šok, dolgotrajnejša pa lahko vodi v fizične primanjkljaje in širše makroekonomske posledice. Na tej točki se makro slika ­premakne iz pozne faze dezinflacije v ponudbeni šok. ­Kombinacijo umirjanja gospodarske rasti in trdovratne inflacije zaradi energentov, ki lahko centralnim bankam zoži manevrski prostor.

    Glavno sporočilo je preprosto. To ni »samo še ena kriza«, ki bi jo gospodarstva v nekaj dneh absorbirala. Gre za preizkus odpornosti globalnega ekonomskega sistema na točki, na kateri je najbolj občutljiv. Energetiki in logistiki. Tokrat ni pomembno vprašanje, ali bo šok vplival na gospodarstvo, temveč kako globoko in kako dolgo bo vplival. Medtem ko kaotičnost postaja nova normalnost, za udeležence na finančnih trgih še naprej velja, da tveganja razumejo, le vrednotijo jih različno.

    Vredno branja

    Kaj prinaša drugo četrtletje: Od prodajnega pritiska do novih priložnosti

    Na makroravni si več pozornosti zasluži pogosto omenjena narativa »Sell America«
    30. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Napovedni trgi: Uporaben signal za vlagatelje ali le nova oblika šuma?

    V prid jim gre dejstvo, da so v določenih primerih dobro signalizirali dejanski izid dogodkov, na primer ameriških volitev leta 2024.
    23. 3. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni pogled

    Geopolitika, nafta in vplivi na gospodarstvo

    Zadnji podatki o inflaciji za vlagatelje niso več relevantni.
    16. 3. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Finančne afere v športu

    Gospod deset odstotkov in druščina

    Hrvaški športni škandal nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere.
    Lucijan Zalokar 6. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Terapije v Švici

    Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

    Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
    Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: ves Iran bi lahko pokončali v eni noči

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    6. 4. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve predsednika DZ

    Kako lahko tajno glasovanje spremeni mandatarsko igro

    V času, ko ne Svoboda ne SDS še nimata koalicijske večine, ima največ možnosti kandidat tretjega pola iz Nove Slovenije.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Bi prevzeli odgovornost za enoto? Pot vodi skozi Šolo za častnike

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Literarna nagrada

    V finalnem izboru za mednarodnega bookerja odmeva zgodovina

    Med nominiranimi za prestižno nagrado prevladujejo avtorice in prevajalke, eden od dveh prvencev je nastal v pičlih dveh mesecih.
    Nina Gostiša 7. 4. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl je Peter Černelč

    Bil je vrhunski hematolog in izjemen človek. Pod njegovim vodstvom se je slovenska hematologija razvila v sodobno, varno in mednarodno primerljivo stroko.
    7. 4. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podražitve hrane

    Malek: Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih virov v kmetijstvu je nuja

    EU je največja izvoznica hrane. V času krize bi bilo prav, da preneha sofinancirati luksuzne izdelke, namenjene izvozu, in se osredotoči na samooskrbo.
    Maja Prijatelj Videmšek 7. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IZJEMNA PRILOŽNOST

    Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

    dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah. Pomivanje posode, pranje perila in čiščenje so opravila, ki jih opravlja skoraj vsak izmed nas.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več

