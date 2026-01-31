Zakaj umetna inteligenca ne bo izbrisala pisarniških delavcev

Nasprotno, UI bo razširila njihovo vlogo in povečala njihovo vrednost.

Opozoril je vse več. V zadnjem tednu ali dveh je Kristalina Georgieva, vodja Mednarodnega denarnega sklada, dejala, da je umetna inteligenca udarila na trg dela kot cunami; Jamie Dimon, izvršni direktor JPMorgan Chase, je napovedal, da največja ameriška banka kmalu ne bo več potrebovala toliko zaposlenih; Dario Amodei, vodja podjetja Anthropic, pa je dejal, da bi tehnologija, pri razvoju katere je njegovo podjetje v ospredju, lahko izbrisala polovico vseh pisarniških delovnih mest za začetnike. Umetna inteligenca bi res lahko povzročila velik pretres med pisarniškimi delavci. Toda namesto da bi zaradi nje takšna delovna mesta postala manj donosna – kaj šele odvečna –, jih bo bolj verjetno preoblikovala. Pisarna z umetno inteligenco ne bo spominjala toliko na robota, ampak bolj na kiborga, ...