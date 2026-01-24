Zakaj v Avstriji zaslužijo več

Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.

Na zadnjem soočenju gospodarskih združenj ter političnih strank so predstavniki politike predstavili svoje poglede na gospodarske teme ter širši razvoj države. V ozadju so morda neki celoviti gospodarski programi strank in medijski povzetki njihovih osnovnih poudarkov seveda ne dajejo celotne slike, kljub temu pa so najbrž dobra podlaga za ocene in diskusije. Ob branju stališč političnih strank in razprave pravzaprav med njimi lahko zaznamo dokaj visoko stopnjo ujemanja glede ciljev in potrebnih ukrepov. Ujemajo se v tem, kar je bilo poudarjeno, ter tudi v tem, o čemer ni bilo veliko razprave. Pri dokaj usklajenih usmeritvah je bilo izpostavljenih nekaj najpomembnejših področij, ki jih navajam v nadaljevanju. Kot eno ključnih nujnih sprememb vse stranke izpostavljajo davčno razbremenitev ...