Zakaj vam UI-pomočnik nenadoma nekaj prodaja

Ko vam UI-pomočnik med urejanjem življenepisa ali programiranjem nenadoma predlaga kreditno kartico ali spletni tečaj, to ni naključje, temveč začetek nove faze digitalnega oglaševanja, ki bo vplivala tako na uporabnike kot na celotno oglaševalsko industrijo. V zadnjih mesecih so se v pogovorih z velikimi jezikovnimi modeli začela pojavljati sponzorirana sporočila, ki ne nagovarjajo več le vaših iskanj, temveč posegajo v sam tok zasebnega klepeta, od prvih vprašanj do desetega koraka pogovora.

Članek pokaže, zakaj OpenAI, ki letos porabi okrog 25 milijard dolarjev in cilja na sto milijard oglaševalskih prihodkov do leta 2030, ter Google, ki ga bo Meta po napovedih prihodkov iz oglaševanja že letos prehitela, tako vztrajno preizkušata oglase v svojih klepetalnikih, kakšne nove oblike ciljanja in blagovne znamke se pri tem porajajo in kaj pomeni, če bo vaš “nevtralni” pomočnik postal prodajalec – za vašo zasebnost, za zaupanje v umetno inteligenco in za prihodnost iskanja na spletu.