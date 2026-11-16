Zakaj Vrtovec ni zadovoljen s pocenitvijo na črpalkah

Od jutri do vključno ponedeljka, 23. novembra, bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene vseh treh reguliranih naftnih derivatov nižje. Liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo stal 1,444 evra, dizelsko gorivo 1,798 evra, kurilno olje pa 1,421 evra. Za pogonski gorivi regulirane cene veljajo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Rad bi videl, da je cena naftnih derivatov pod 1,20 evra, je pocenitev komentiral minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Najbolj se bo jutri pocenil bencin, in sicer za 6,2 centa pri litru. Polnjenje 50-litrskega rezervoarja bo tako stalo 72,20 evra. Dizel bo cenejši za pet centov pri litru, za 50 litrov pa bo treba plačati 89,90 evra.

Za pet centov pri litru se bo znižala tudi cena kurilnega olja. Naročilo tisoč litrov bo po novem stalo 1421 evrov brez prevoza, kar je 50 evrov manj kot do zdaj.

Če ne bi regulirali cen ter ne bi bilo drugih ukrepov države, bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti okoli 1,674 evra za liter.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Kaj je povedal Vrtovec v DZ

Finančni ministri EU so sicer minuli ponedeljek potrdili možnost, da Slovenija za pol leta zniža trošarine za bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo evropsko raven. Tak poseg bi tako z jutrišnjim dnem lahko prinesel še večjo pocenitev. A finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da bo država trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, cene pogonskih goriv v okoliških državah in glede na cilj ohranjanja vzdržnih javnih financ.

Dodatne posege v trošarine je tako mogoče pričakovati v primeru ponovne zaostritve na trgu nafte oziroma naftnih derivatov, kjer so se v zadnjem času cene umirile. Najnovejše cene je danes v parlamentu komentiral minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da s sedanjimi cenami ni zadovoljen, ker bi rad videl, da je cena naftnih derivatov pod 1,20 evra.

»A zato se morajo spremeniti geopolitične okoliščine, da se bodo umirila nihanja na trgu nafte in naftnih derivatov,« je dejal. Vrtovec verjame, da se bo to v doglednem času tudi zgodilo, v vmesnem času pa je vlada po njegovem prepričanju naredila vse, kar je lahko, da »imamo zdaj v bistvu eno izmed najnižjih cen naftnih derivatov v Evropi«.

Pomembno se mu zdi, da imamo konkurenčne cene naftnih derivatov za gospodarstvo in za gospodinjstva. Pomembno pa je tudi, da ni takojšnjega večjega padca, saj je Slovenija tranzitna država in lahko pride do povečanega nakupa naftnih derivatov kupcev iz sosednjih ali drugih držav, verjame. »Te stvari moramo delati zelo pametno, preudarno, ne pa ad hoc. Gre za državo, za naše naftne rezerve,« je še dejal.