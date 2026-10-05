Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

Na bančnem računu lahko deset tisoč evrov tudi čez nekaj let ostane deset tisoč evrov. Toda vprašanje je, kaj bomo takrat s tem denarjem še lahko kupili. Rast cen namreč pomeni, da enak znesek sčasoma ne zagotavlja več enake kupne moči, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno, kako ohranjamo vrednost denarja.

Prav zato ljudje prihranke razporejajo med različne oblike premoženja. Del denarja lahko ostane hitro dostopen, del pa namenijo dolgoročnejšim naložbam, s katerimi želijo ohranjati vrednost premoženja in ustvarjati donos.

Med možnostmi za takšno razpršitev je tudi fizično zlato. Evropski podatki potrjujejo, da se je zlato v desetletjih dobro odzivalo tudi na obdobja višje inflacije. Zgodovinsko gibanje cen kaže, zakaj ima zlato še danes svoje mesto med dolgoročnimi oblikami premoženja. Tudi podatki, ki jih Zlatarna Celje objavlja na spletni strani Zlati korak, prikazujejo rast borzne cene zlata v zadnjih letih. Fizično zlato ima ob tem še eno pomembno lastnost: gre za oprijemljivo premoženje, ki je lahko neposredno v lasti posameznika.

Zlati korak omogoča, da se mesečna vplačila pretvarjajo v fizično naložbeno zlato v lasti varčevalca. FOTO: Zlatarna Celje

Za nakup zlata pri tem ni nujno potreben velik začetni znesek. Program varčevanja v zlatu Zlati korak Zlatarne Celje omogoča postopen nakup zlata, že z mesečnimi vplačili od 40 evrov naprej.

Do zlata že s 40 evri na mesec

Za tiste, ki želijo zlato kupovati postopoma, je Zlatarna Celje razvila program Zlati korak, ki deluje že od leta 2010 in ima danes več kot 4000 varčevalcev. Ena od njegovih prednosti je, da si vsak sam določi višino mesečnega vplačila, ki se začne že pri 40 evrih. Zlatarna Celje vplačana sredstva na pogodbi Zlati korak pretvori v fizično zlato, ko stanje na pogodbi doseže vrednost, ki omogoča nakup najmanj enega grama zlata. Zlato je shranjeno v varni hrambi v Sloveniji in je v celoti v lasti varčevalca.

Postopno kupovanje pomeni, da za naložbo ni treba nameniti večjega zneska naenkrat. Z rednimi manjšimi vplačili se nakupi razporedijo skozi daljše obdobje in s tem tudi čez različne ravni cene zlata. Program je zasnovan precej prilagodljivo. Varčevalec lahko izbere redna mesečna vplačila ali posamezna nakazila, višino vplačil pa prilagaja svojim trenutnim možnostim. Kadar želi, lahko vplača tudi dodaten znesek, če se njegove okoliščine spremenijo, pa lahko pogodbo za določen čas da tudi v mirovanje. Že privarčevano zlato pri tem ostane njegovo.

Hramba je brezplačna ob minimalni aktivnosti na pogodbi, to je ob vsaj enem vplačilu v znesku 40 evrov v obdobju šestih mesecev. Enkratni strošek odprtja računa znaša 39 evrov, pogodbo pa je mogoče kadar koli zapreti brez dodatnih stroškov. Privarčevano zlato lahko varčevalec kadar koli proda po borzni ceni ali ga fizično prevzame. Pogodbo lahko sklene tudi v celoti po spletu, postopek pa traja manj kot tri minute.

Naložbeno zlato je oproščeno plačila DDV, poleg tega pri njegovi prodaji fizične osebe ne plačajo davka na kapitalski dobiček. Takšna davčna obravnava je ena od značilnosti naložbenega zlata, zaradi katerih ga nekateri vključujejo med dolgoročnejše oblike varčevanja.

Kako se je takšno varčevanje obneslo v preteklosti, kaže izračun Zlatarne Celje. Kdor je od leta 2010 vsak mesec vplačeval 100 evrov, je v 16 letih vplačal 19.200 evrov in privarčeval 416 gramov zlata. Konec septembra 2026 je bila vrednost tega zlata po borzni ceni približno 49.500 evrov, kar je 2,58-krat več od vplačanega zneska. Tudi pri minimalnem mesečnem vplačilu 40 evrov bi bila vrednost 7.680 vplačanih evrov danes približno 19.800 evrov. Izračun upošteva pribitek ob nakupu zlata po ceniku programa. Pretekla gibanja cene zlata niso zagotovilo za prihodnje donose.

Zakaj varčevati z Zlatim korakom

Začnete lahko že s 40 evri na mesec.

Vplačila se pretvarjajo v fizično naložbeno zlato, ki je v vaši lasti.

Zlato je varno shranjeno v Sloveniji.

Hramba je brezplačna.

Program nima upravljavskih in izstopnih stroškov.

Višino vplačil lahko prilagajate svojim možnostim.

Privarčevano zlato lahko kadar koli prodate ali fizično prevzamete.

Pogodbo lahko sklenete v celoti po spletu.

Pridružite se Zlatemu koraku

Zlato je lahko tudi dolgoročno darilo, h kateremu skozi leta prispeva več družinskih članov. FOTO: Depositphotos

Za naložbo ali kot trajno darilo

Zlato je lahko tudi darilo z dolgoročnejšim pomenom. Zato ga ljudje izberejo ob rojstvu, krstu, polnoletnosti ali drugih pomembnih življenjskih mejnikih. Pri Zlatem koraku lahko na isto pogodbo vplačuje vsa družina, obdarovanec pa pozneje prek portala Moj račun spremlja, koliko zlata se je nabralo in kolikšna je njegova vrednost.

Takšno darilo ni vezano le na trenutek obdarovanja, ampak lahko z leti postane del dolgoročnejšega varčevanja. Hkrati je lahko dober uvod v pogovor o tem, kako se vrednost denarja v času spreminja, zakaj je smiselno prihranke razpršiti in kako pomembno je z njimi ravnati premišljeno.

Na isto pogodbo lahko prispevajo tudi drugi. Družinski člani ali prijatelji lahko ob rojstnem dnevu, krstu, poroki, rojstvu otroka ali drugi posebni priložnosti namesto klasičnega darila izberejo nakazilo prispevka neposredno na račun Zlati korak obdarovanca, pri čemer jim lahko imetnik pogodbe za hitro in preprosto nakazilo posreduje QR kodo.

Za tiste, ki želijo naenkrat vložiti večji znesek, je primernejši neposreden nakup naložbenih zlatih palic in kovancev, ki je na voljo tudi v spletni trgovini nalozbenozlato.com.

Naredite svoj prvi zlati korak že danes Pogodbo za Zlati korak lahko sklenete v celoti po spletu, postopek pa traja le nekaj minut. Sami določite višino mesečnega vplačila, ki se začne pri 40 evrih, nato pa lahko varčevanje prilagajate svojim zmožnostim. Več informacij o programu je na voljo na www.zlatikorak.si, kjer je pogodbo mogoče skleniti hitro in preprosto. Kdor ima raje oseben pristop, lahko obišče katero koli prodajalno Zlatarne Celje po Sloveniji

FOTO: Zlatarna Celje

Pretekla gibanja cen niso zagotovilo za prihodnje donose.

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