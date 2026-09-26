Zaklinjanje o trajni naravnanosti in realnost

Po dolgem, vročem in sušnem poletju se bodo z naslovnic postopno umaknili članki o letošnjih ekstremnih vremenskih pojavih. Več kot dva meseca namreč ni minil dan, da ne bi brali o vremenskih opozorilih, katastrofalni suši, pomanjkanju vode, še slabših napovedih ali izjavah ministrov, kako se bodo zavzeli za hitrejše odpravljanje posledic vremenskih nevšečnosti. A pri tem bomo tudi ostali. O kakih resnih strateških načrtih države za odpravo ali omilitev takšnih razmer nismo mogli prebrati nič. Leta 2022 so morali vodo na Obalo dovažati s cisternami. Kljub akutnim razmeram so se upravljavci obalnega vodovoda dogovorili za nekaj večje količine iz drugih virov, predvsem iz Hrvaške ter tudi Italije. Kakšnega dolgoročnega vira, na primer vira z akumulacijo vode, pa (še) ni v načrtu. Počasno ...