Dokončanje nekaterih gradbenih projektov umirilo gospodarsko rast

Četrtletna rast slovenskega gospodarstva se je v tretjem četrtletju umirila na 0,3 odstotka, BDP pa je glede na isto obdobje lani zrasel za 3,7 odstotka. Statistiki ugotavljajo umiritev investicij, gospodarske napovedi ostajajo negotove. Gospodarska aktivnost se je v tretjem četrtletju krepila ob nadaljnji rasti domače končne potrošnje in izvoza, spodbudna gibanja pa so se nadaljevala v večini dejavnosti, so v Banki Slovenije komentirali makroekonomske podatke za tretje letošnje četrtletje. Zasebna potrošnja je bila v njem 3,8 odstotka večja kot v istem obdobju lani, s čimer je bilo povečanje podobno kot v prvih dveh četrtletjih. Po drugi strani pa so bruto investicije v primerjavi s tretjim četrtletjem lani upadle za 1,3 odstotka, je sporočil državni statistični urad. Na umirjanje rasti ...