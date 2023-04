Zakon je grožnja vodi in razvoju podjetij

V nadaljevanju preberite:

Zaradi sodnega tolmačenja zakona o vodah 61 podjetjem na vodovarstvenih območjih grozi, da se ne bodo mogla tehnološko posodobiti ter s tem iti po poti zelenega prehoda in ustvarjanja višje dodane vrednosti, opozarjajo v teh podjetjih in gospodarskih združenjih. Dodajajo, da to ogroža tudi vodne vire. V kakšnih težavah so se znašla ta podjetja? Koliko prihodkov ustvarjajo ta podjetja in kakšna gospodarska škoda grozi? Kaj pravijo v podjetjih in gospodarskih združenjih? Kakšne rešitve vidijo v vladi? Kaj pravi strokovnjak za vode Mihael J. Toman?