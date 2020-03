Zakon za pomoč podjetjem sprejet na vladi  

Preberite tudi: Slovenija bo danes razglasila epidemijo

Danes na zadnji seji vladeje vlada sprejela interventni zakon za pomoč podjetjem, po katerem bodo podjetja lahko uveljavljala delno povračilo za izplačana nadomestila plač delavcem, ki so jih zaradi posledic koronavirusa napotili na začasno čakanje na delo. Paket vlade za pomoč gospodarstvu je težak eno milijardo evrov , program pa bodo zaradi slabšanja stanja še razširili.Podjetja bodo lahko pridobila nadomestilo že, če ne bodo mogla zagotavljati dela hkrati vsaj 30 odstotkom zaposlenih delavcev in jih bodo napotila na začasno čakanje na delo. Država bo povrnila 40 odstotkov nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, v primeru karantene delavca, ko ne bo mogel opravljati dela, pa v celoti. Družba GoOpti, ki izvaja prevoze s kombiji, je, denimo, večino zaposlenih že poslala na čakanje Predvidoma bo za ukrep začasnega čakanja na delo na voljo 50 milijonov evrov – predpostavljajo, da bo v obdobju treh mesecev mesečno v ukrep vključenih 30.000 delavcev, za ukrep karantene pa 520.000 evrov ob predpostavki, da je dva tisoč oseb v odrejeni karanteni 14 dni.Z interventnim zakonom želijo ohraniti vsaj 50 odstotkov zaposlitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslovanja, in blažiti učinke zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca in mu ni možno odrediti dela na domu.