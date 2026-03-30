Zakonca Južna zanikata vmešavanje v posle Petrola

Potem ko je Slovenski državni holding (SDH) v petek podal zahtevo za sklic skupščine Petrola in za imenovanje posebnega revizorja, ki naj bi med drugim preveril poslovanje Petrola z družbo Perspektiva FT, Darija in Vesne Južna, ter tudi njunega vplivanja na poslovanje slovenskega naftnega trgovca, sta se na to odzvala tudi zakonca Južna. Zanikata kakršnokoli vmešavanje v operativno poslovanje Petrola.

Kot smo poročali, je SDH med drugim zahteval pregled zakonitosti in gospodarnost poslov Petrola s Perspektivo FT in njenimi družbami v zadnjih petih letih, s posebnim poudarkom na upravljanju s konflikti s konflikti interesov. Po naših informacijah bi med drugim lahko šlo za posle gradbene družbe CGP iz skupine Perspektiva s Petrolom. Ta je namreč za Petrol zgradila oziroma obnovila več bencinskih servisov. Revizorji naj bi pod drobnogled vzeli za enako obdobje tudi morebitna vplivanja zastopnikov ali lastnikov Perspektive FT na sprejemanje odločitev odgovornih oseb Petrola. Družbe iz skupine Perspektiva, ki jo vodi Dari Južna, imajo v Petrolu okoli deset odstotni delež. Vesna Južna, je trenutno tudi prva nadzornica Petrola, v prejšnjem mandatu pa je v nadzornem svetu sedel Mladena Kaliterna, prav tako iz Perspektive FT.

CGP posli s Petrolom

»Vsa podjetja iz skupine Perspektiva poslujejo z družbo ali skupino Petrol, predvsem kot kupci energentov (elektrike, plina, nafte in naftnih derivatov, bitumna in ostalih izdelkov), družba CGP pa kot izvajalec gradbenih del. V zadnjih petih letih so družbe iz Skupine Perspektiva pri Skupini Petrol kupile za 68 milijonov evrov blaga, za Skupino Petrol pa je naša gradbena družba CGP v tem obdobju opravila za 8,6 milijonov evrov gradbenih poslov. Vse posle dogovarjajo in tudi sklepajo pooblaščene osebe oz. poslovodstva naših družb. V operativno poslovanje naših družb se Vesna in Dari Južna ne vmešavata. Vse naše družbe imajo strokovna in usposobljena vodstva, ki imajo vsa pooblastila in tudi odgovornost za vodenje poslov posameznih družb,« zatrjujeta Dari in Vesna Južna.

Vesna in Dari Južna. Foto Mediaspeed

Dodajata, da zastopniki družb iz Skupine Perspektiva ali njihovi lastniki nikoli in nikdar niso vplivali na odločitve odgovornih oseb oziroma organov Petrola. »Dari Južna se ni nikoli vmešaval v operativno poslovanje družbe Petrol in ni nikoli nikomur dajal nikakršnih navodil, tudi ne navodil glede oskrbe z gorivi, logistike ali cenovne politike. Je pa eden izmed delničarjev Petrola in tako kot vsi ostali delničarji svoje pravice in interese uveljavlja na skupščinah družbe,« sta sporočila. Poudarjata, da se tudi Vesna Južna ni nikoli prej, niti zdaj kot predsednica nadzornega sveta ni vključevala v operativno delo družbe, saj je to v pristojnosti pristojnosti uprave ne nadzornikov. »Zato odločno zavračava vse navedbe, ki zlonamerno in v škodo ugleda obeh, namigujejo na kakršnokoli neformalno ali neustrezno vplivanje na poslovanje družbe ali skupine Petrol,« skleneta zakonca Južna.

Vračanje žogice vladi

Zanikala sta tudi medijske navedbe, da je Petrol oskrbo z gorivi zavestno omejeval z namenom ustvarjanja višjih dobičkov na račun krize. Prst sta usmerila v vlado: Kot pravita, je do največjih motenj pri preskrbi z gorivi prišlo zaradi neustreznega mehanizma oblikovanja maloprodajnih cen goriv, zaradi česar so nastale prevelike cenovne razlike glede na sosednje države in pričakovanja nadaljnjih podražitev. Obenem je vlada šest dni vnaprej, napovedala visoke podražitve goriv. »Morda je bil namen vlade res dobronameren, vendar pa je napoved dviga cen povzročila izrazito povečano povpraševanje, ki pa se ni porazdelilo po dnevih, kot sta pričakovala pristojna ministra. Zaradi tega so si potrošniki začeli kopičiti zaloge goriv po nizkih cenah in to takoj - fizične in pravne osebe, tujci ob mejah, kmetje, špekulanti, okoristil se je tranzitni promet,« opozarjata in zavračata krivdo naftnih trgovcev.