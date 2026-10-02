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    Novice

    Zanima nas rast tržnega deleža

    Podpiramo gospodarstvo in podjetnike, ki želijo v Sloveniji ustanoviti podjetje ali razvijati poslovanje
    Umetno inteligenco že uvajamo in o tem redno poročamo v našem poslovnem načrtu ter v komunikaciji s trgom, pravi Paola Papanicolaou. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Umetno inteligenco že uvajamo in o tem redno poročamo v našem poslovnem načrtu ter v komunikaciji s trgom, pravi Paola Papanicolaou. FOTO: Voranc Vogel
    Janez Tomažič
    2. 10. 2026 | 05:00
    12:29
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    Paola Papanicolaou, direktorica Divizije mednarodnih bank Intesa Sanpaolo, je odgovorna za nadzor poslovanja hčerinskih bank skupine Intesa Sanpaolo v 12 državah. Divizija deluje v 12 državah srednje in vzhodne Evrope in v Egiptu ter zaposluje približno 20.000 strokovnjakov. Paola Papanicolaou se je udeležila poslovnega zajtrka AmCham z naslovom »Who Pays the Price of Risk? Capital, Competitiveness and Financial Markets«*. Dogodek, ki ga je organiziral finančni odbor AmCham Slovenija, je združil predstavnike finančnega sektorja, gospodarstva in vlade. Ob robu dogodka smo jo prosili za intervju.

    Intesa Sanpaolo Bank je tretja največja banka v Sloveniji. Kako želite razširiti poslovanje in pridobiti tržni delež?

    V našem poslovnem načrtu smo napovedali, da nas zanima rast poslovanja zunaj Italije. Slovenija je eden naših najpomembnejših trgov in za nas zelo zanimiva država, tudi zaradi bližine Italiji in močnih skupnih temeljev obeh trgov. Tu smo prisotni že več let in se še naprej širimo. Odprli smo nove poslovalnice, hkrati pa iščemo tudi nove načine, kako strankam omogočiti, da stopijo v stik z nami, tudi po digitalnih kanalih. Ponuditi želimo nove in izboljšane načine dostopa do strank tam, kjer so, pri čemer združujemo digitalne rešitve z zelo močnim človeškim pristopom.

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    Intesa Sanpaolo stavi na investicijsko svetovanje

    Zanima nas rast tržnega deleža. Smo tretja največja banka z nekoliko manj kot desetimi odstotki trga, vendar menimo, da obstaja še dodaten potencial za rast. Rastemo organsko. Komitentom želimo zagotavljati najboljše mogoče storitve, pri čemer se opiramo tudi na svoje mednarodne izkušnje in močne korenine v Italiji, kjer imamo obsežno strokovno znanje na področju upravljanja premoženja. Zato smo pred kratkim predstavili tudi nov slogan »Zaupajte dobremu nasvetu«. Menimo, da je ena temeljnih odgovornosti banke in institucije, kakršna je naša, zagotavljati, da imajo stranke dostop do najboljših produktov, najinovativnejših tehnologij in najučinkovitejših kanalov za stik z nami. Toda naše poslanstvo sega dlje: gre tudi za to, da strankam pomagamo pri usmerjanju med produkti in sprejemanju premišljenih odločitev o njihovem finančnem premoženju skozi čas.

    Torej so vaš cilj, recimo, premožne stranke?

    Ne. Ko govorimo o upravljanju premoženja, ne mislimo samo na premožne. Mislimo na upravljanje premoženja strank. Smo banka, ki zagotavlja storitve vsem – tako množičnemu trgu kot strankam zasebnega bančništva ter tako malim podjetjem kot velikim korporacijam. Smo univerzalna banka, zato omogočamo storitve po celotnem spektru in zagotavljamo, da vsaka stranka lahko najde ustrezno rešitev za svoje potrebe.

    Ali lahko pojasnite ključne strateške prednostne naloge Intese Sanpaolo Bank, predvsem v Sloveniji?

    V našem novem poslovnem načrtu smo proučili in predstavili različna področja razvoja. Eno od njih je zagotavljanje bolj integriranih storitev in podpora strankam pri finančnih odločitvah. To sega od finančne pismenosti do upravljanja premoženja. Komitentom želimo pomagati, da svoje prihranke spremenijo v naložbe na način, ki je zanje primeren, ter jim pomagati pri usmerjanju med različnimi produkti in strokovnim znanjem, ki ga imamo v celotni skupini. Prvo področje je torej zagotavljanje storitev upravljanja premoženja in podpora strankam pri njihovih finančnih odločitvah.

    Verjamemo v osebno bančništvo in v to, da mora biti za procesom vedno človek – nekdo, s katerim se naše stranke lahko pogovorijo, ki jih razume in jim je na voljo, ne glede na to, ali jih nekaj zanima, ali razmišljajo o novem produktu, ali pa preprosto iščejo nasvet.

    Drugo je digitalizacija. Komitentom želimo omogočiti interakcijo z banko in poslovanje z njo, kjerkoli so. Na področju digitalnega bančništva razvijamo in uvajamo našo novo integrirano mobilno aplikacijo, ki jim bo olajšala ter poenostavila dostop do naših storitev in interakcijo z njimi.

    Vse v eni aplikaciji – je to ideja?

    Večino naših storitev želimo omogočiti v eni aplikaciji. Začeli bomo z osnovnimi bančnimi storitvami, nato bomo postopno dodajali podporo strankam tudi pri drugih storitvah, kot so naložbe in zavarovanja. Aplikacijo želimo uporabljati tudi za podporo na drugih področjih. V Italiji ima, na primer, naša aplikacija že razdelek s kratkimi videoposnetki, namenjenimi temu, da komitenti razumejo in se seznanijo z novimi koncepti. Eden od primerov je kibernetska varnost in način, kako se zaščititi pred kibernetskimi grožnjami. Torej ne gre samo za zagotavljanje bančnih storitev, ampak tudi za podporo z iniciativami, katerih cilj je izboljšati njihovo finančno znanje in jim na koncu omogočiti sprejemanje bolj informiranih finančnih odločitev.

    Intesa Sanpaolo Bank je objavila, da se je kreditiranje podjetniškega sektorja na Hrvaškem povečalo. Kakšni so vaši načrti v Sloveniji?

    Naš načrt je podpreti gospodarstvo in podjetnike, ki želijo v Sloveniji ustanoviti podjetje ali razvijati svoje poslovanje. Vidimo se kot integrirana platforma. Podjetja seveda podpiramo s financiranjem, vendar menimo, da jim naše strokovno znanje lahko pomaga tudi na drugih področjih. Eden od zelo močnih projektov, ki smo ga začeli na področju kombiniranega financiranja, je izdaja mini obveznic. Podjetjem ne pomagamo le pri dostopu do novih virov financiranja prek bančnega sektorja, ampak jim pomagamo tudi strukturirati mini obveznico, nato pa jim pomagamo pri njeni umestitvi na trg. Naša vloga torej ni le zagotavljanje financiranja, ampak pomoč podjetjem pri iskanju ustreznih rešitev financiranja za njihove potrebe.

    Ali so izdaje mini obveznic vredne deset milijonov evrov?

    Odvisno je od zneska, ki ga podjetje potrebuje in ga lahko obvladuje.

    Koliko mini obveznic ste izdali?

    Na slovenskem in hrvaškem trgu smo prek Privredne banke Zagreb izdali 23 mini obveznic.

    Kako mi Intesa Sanpaolo Bank lahko pomaga s svojo mednarodno mrežo, če sem podjetnik?

    Prva stvar je gotovo financiranje. Druga pa je dejstvo, da imamo kompetence in poznamo različne trge. Imamo stranke, ki poslujejo v več državah in uporabljajo naše bančne storitve na teh trgih. Lahko jim pomagamo razumeti, katere priložnosti lahko tam najdejo, na primer naložbene priložnosti ali področja razvoja, na katerih imamo strokovno znanje za posamezne sektorje. Predstavljajte si tehnologijo in dejstvo, da bi v eni državi lahko obstajal tehnološki napredek, ki bi ga stranka lahko izkoristila za širitev svojega poslovanja.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Zato menimo, da je pomembna prednost biti prisoten, kar pa presega eno samo državo – bodisi regionalno bodisi mednarodno. Poleg lastnih bank imamo predstavništva še v 24 državah po svetu. Skupina Intesa Sanpaolo je zelo močna v Združenih državah Amerike prek oddelka IMI Corporate & Investment Banking. V zadnjih letih smo v ZDA financirali več kot 50 milijard evrov za podporo podjetjem pri njihovi rasti.

    So banke zdaj še vedno banke ali ste tudi še kaj drugega, nekakšna mešanica različnih poslov?

    Banke so banke, a lahko delujejo tudi kot integratorji znotraj finančnega okolja, kot nekakšna platforma. Seveda banke lahko širijo tudi področja svojega poslovanja. Pred mnogimi leti smo znotraj naše skupine ustanovili družbo, namenjeno raziskovanju inovacij. Imenuje se Intesa Sanpaolo Innovation Center in raziskuje naslednji val inovacij na številnih področjih, od avtomobilske in vesoljske industrije do zdravstva in drugih področij. To znanje nato uporabljamo za podporo komitentom, saj jim pomagamo razumeti, kaj prihaja ter kako nove tehnologije in inovacije lahko vključijo v svoje poslovanje. Podpiramo tudi zagonska podjetja. To ni bančništvo v tradicionalnem smislu, vendar je zelo blizu bančništvu in močno povezano s storitvami, ki jih zagotavljamo.

    Kako umetna inteligenca vpliva na vaše poslovanje? Imate kakšne načrte za pomoč pri uvajanju in uporabi umetne inteligence?

    Umetno inteligenco že uvajamo ter o tem redno poročamo v našem poslovnem načrtu in v komunikaciji s trgom. Naj navedem nekaj primerov. Imamo rešitev z umetno inteligenco, ki našim zaposlenim pomaga pri iskanju po internih dokumentih, politikah in postopkih. Umetna inteligenca lahko pregleda vse dokumente in prepozna informacije, ki so pomembne za določeno vprašanje. Na primer, če nekdo vpraša »Kako izdam kartico?«, sistem pregleda vse relevantne politike in postopke ter odgovori.

    Nekaj podobnega počnemo tudi za naše stranke. V Italiji te lahko klepetajo z orodjem umetne inteligence in mu postavljajo vprašanja. Sistem jim odgovori in tudi prepozna, kdaj je čas, da se vključi sodelavec, ki lahko prevzame klic, se s stranko pogovori in reši težavo. Umetno inteligenco uporabljamo za izboljšanje poslovanja in podporo tako komitentom kot zaposlenim. Zelo pomembno je, da ohranjamo človeški pristop.

    Kot je povedal tudi naš izvršni direktor skupine Carlo Messina, bi morala tehnologija, vključno z umetno inteligenco, izboljšati delo zaposlenih in jim dati nekakšno supermoč pri nalogah, ki jih opravljajo. Omogočiti jim mora, da se osredotočijo na področja, na katerih človeške sposobnosti in presoja resnično lahko pokaže dodano vrednost.

    Če vas prav razumem, torej združujete umetno inteligenco s človeškim pristopom in človeškimi inovacijami?

    Sprejemamo tehnologijo, vendar nikoli ne izgubimo izpred oči človeškega pristopa. Verjamemo v osebno bančništvo in v to, da mora biti za procesom vedno človek – nekdo, s katerim se stranke lahko pogovorijo, ki jih razume in jim je na voljo, ne glede na to, ali jih nekaj zanima, ali razmišljajo o novem produktu, ali pa preprosto iščejo nasvet.

    Torej verjamete tudi v fizične poslovalnice poleg digitalnega stika?

    Verjamemo v fizične poslovalnice, zato jih imamo. Rekla bi, da je naša ideja bančništva podpirati stranke prek različnih kanalov. Poslovalnica je gotovo pomemben kanal in potencialno še vedno eden najpomembnejših danes. Potem je tu tehnologija. Navedla sem primer mobilne aplikacije, imamo pa tudi tako imenovano digitalno poslovalnico, kjer zaposleni lahko odgovarjajo na klice in pomagajo ali svetujejo po telefonu. V nekaterih primerih uporabljamo tudi videoklice.

    Trdno verjamemo, da je večkanalno bančništvo prihodnost – strankam daje svobodo, da se nemoteno premikajo med digitalnimi in fizičnimi kanali ter v vsakem trenutku izberejo pravi način stika z nami glede na to, kaj potrebujejo. To ne pomeni, da ne bomo več fizično prisotni. Če pogledamo 50 let v prihodnost, je seveda težko napovedati, kaj se bo zgodilo. Toda verjamem, da se bodo ljudje še vedno želeli srečevati tudi v fizičnih prostorih.

     

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    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
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    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
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    Pet stopenj digitalne suverenosti: koliko nadzora imate v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 12:48
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    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
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    Ali tudi vaše podjetje pri elektriki dela to drago napako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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    Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
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    Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
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