Zanimanje za nakup Telekomovega Ipka

Ljubljana – Ta teden se je iztekel rok, do katerega so morali zainteresirani ponudniki Telekomu Slovenije oddati zavezujoče ponudbe za nakup kosovskega operaterja Ipko. Doslej so po naših neuradnih informacijah med drugim izrazili interes vlagatelji s kosovskim oziroma albanskim kapitalom, javno so zanimanje potrdili tudi v Telekomu Srbije, ki bi ob poskusu nakupa trčil ob kosovsko politiko.Po poročanju kosovskih medijev naj bi se za nakup Ipka za 152 milijonov evrov zanimal Shkelqim Devolli, prvi človek živilskega podjetja Devolli. V Telekomu Srbije so na začetku poletja potrdili, da so oddali nezavezujočo ponudbo za Ipko. Prodaji ...