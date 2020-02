Zanimanje za obveznice se spet povečuje

Obveznice so v drugi polovici januarja spet izkazale lepo rast, ameriške državne obveznice kar triodstotno, evropske državne obveznice dvoodstotno, evropske podjetniške pa polovico manj. Potem ko so obveznice lani izkazale lepe donose, v višini skoraj sedem odstotkov, so v zadnjem lanskem četrtletju doživele padce vrednosti. Ob začetku letošnjega leta si je tako marsikateri investitor, po lanskih rasteh in splošni zanemarljivi, večkrat negativni donosnosti obveznic, težko predstavljal, da lahko te še pridobijo vrednost.Vzrok za tako rast obveznic je tokrat prišel iz Kitajske. Prav strah zaradi širitve koronavirusa je botroval ...