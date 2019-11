FOTO:Zanimanje za ostanke Adrie, a razmere v letalstvu so težke

Na pogorišču Adrie Airways iščejo možnosti za oživitev letalskih povezav, država razmišlja o novem prevozniku, a razmere v letalstvu so težke. Letalski prevozniki v soseščini imajo težave, na tleh so nedavno ostala letala turške družbe. V regiji se širi, denimo, Air Serbia, ki pa je priklopljena na državne milijone. Najprej o tem, kaj se dogaja doma, na pogorišču Adrie Airways.Ta teden se je iztekel rok, do katerega so ponudniki lahko oddali ponudbo za nakup poslovne celote Adrie Airways letalske šole – gre za letalsko šolo propadlega letalskega prevoznika –, za najem letal in uporabo letalskega simulatorja. ...