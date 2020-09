Zanimanje za službo viceguvernerja BS ne preseneča

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle meni, da je med kandidati nekaj zanimivih imen s potrebnimi referencami, odločitev je rokah Pahorja in poslancev.

Boštjan Vasle: Med prijavljenimi so kandidati, ki imajo znanje, intelektualno širino in osebnostno integriteto za to delo. Foto Jože Suhadolnik