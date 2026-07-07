Zaposleni slovenske družbe postali delničarji hrvaškega lastnika

Predvidoma v sredo se bo začelo na Zagrebški borzi trgovati s 5.882.352 novimi delnicami hrvaške investicijske družbe Bosqar Invest, s katerimi je to podjetje v dokapitalizaciji zbralo 150 milijonov evrov kapitala. Poleg obstoječih in novih vlagateljev so bili k nakupu delnic vabljeni tudi zaposleni iz družb v skupini Bosqar Invest. Mednje sodi tudi slovensko prehrambno podjetje Panvita.

Novo delnico je bilo mogoče kupiti po 25,50 evra. Vlagatelji so jih med 1. in 15. julijem v resnici vpisali za 178 milijonov evrov, vendar jim je Bosqar presežek vrnil na račun. Bosqar Invest bo zbrani sveži denar porabil za prevzem živilske družbe PIK Vrbovec, za nadaljnjo širitev ter krepitev poslovanja in tržnega položaja.