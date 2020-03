Zaposleni v Cinkarni in prostovoljci do poznih ur šivali maske

Vse o koronavirusu - TUKAJ

Maske, ki so jih izdelali v Cinkarni za svoje zaposlene, imajo žepek, v katerem je filter, ki ga menjavajo. FOTO: arhiv CC

Celje – »Ta konec tedna so sodelavci do poznih nočnih ur iskali materiale, izdelovali prototip in začeli šivati zaščitne maske za cinkarnarje. Najprej so namenjene tistim, ki so zaradi narave dela najbolj izpostavljeni medsebojnim stikom, hkrati pa delajo v enoti, za katere zaustavitev potrebujemo od 12 do 14 dni,« so sporočili iz Cinkarne Celje.Kot so podrobneje pojasnili, se je skupina strokovnjakov v podjetju organizirala v soboto in prek videokonference iskala načine za dobavo materiala in njegovo ustreznost: »V podjetju smo imeli na zalogi nekaj gosto tkanega tekstila, ki ga sicer uporabljamo za popravilo zaščitnih oblačil. Sledila sta razrez materiala in priprava paketov za predajo v šivanje. Maske so v nedeljo do poznih ur šivali prostovoljci, zaposleni v podjetju, oziroma njihovi svojci.« Danes naj bi dobili še več materiala, da bodo maske začele šivati tudi poklicne šivilje.Tehnična direktorica Cinkarne Celjeje dejala, da so maske trislojne, filter menjavajo vsakih nekaj ur: »Ker včeraj trgovine niso bile odprte in filtrov ni bilo možno kupiti, smo si pomagali z zelo finim filter papirjem, ki ga sicer uporabljamo v laboratoriju in nosi oznako modri trak. Prek zunanjega izvajalca smo včeraj okoli poldneva prevzeli še jeklen trak za čim boljše prileganje obrazu uporabnika.«Današnji izmeni sta že dobili nove maske. Kot so sporočili iz Cinkarne, jih bodo po uporabi v pralnici podjetja oprali in pripravili za ponovno uporabo: »Tako bo delo potekalo, dokler ne dobimo novega materiala in sešijemo dodatnih mask.« Generalni direktor Cinkarne Celjeje dejal, da je na vse sodelavce ponosen: »So razumevajoči, solidarni in nesebično prispevajo svoj pomembni del pri zagotavljanju kontinuitete dela, boljšem vzdušju in optimizmu v podjetju.« Nekaj zaposlenih v Cinkarni dela od doma, vendar v vseh delih podjetja to ni mogoče. Kot so še zapisali v Cinkarni, so v družbi sprejeli vse priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.