Zaposleni z delovnih mest na delovne akcije

Vlada je današnji dan razglasila za dela prost dan, čemur so v gospodarstvu večinoma nasprotovali. Bodo pa v več podjetjih dan solidarnosti izkoristili za prostovoljno pomoč tistim, ki so izkusili moč poplav in plazov.

Ob dnevu solidarnosti je gradbena skupina Kolektor Construction svoje zaposlene povabila, naj kot prostovoljci tam, kjer je skupina Kolektor Construction koncesionar za vzdrževanje državnih cest in ima svoje cestne baze ter stroje, sodelujejo pri odpravljanju posledic neurja na območjih Logatca, Idrije in Tolmina. Izvedena dela ob dnevu solidarnosti bodo opravljena kot donacija za pomoč pri odpravi posledic poplav.

Vodje cestnih baz v Logatcu, Idriji in Tolminu se strinjajo, da dela pri odpravi posledic poplav intenzivno potekajo. Valentin Mrak, vodja cestne baze v Idriji, je poudaril, da so jim največ težav povzročili hudourniki, ki so na vozišča sproti prinašali nov material, kar je bilo vzrok za zakasnitev odprtja ceste. V okviru ponedeljkovega dneva solidarnosti bodo, kot je povedal delovodja cestne baze Logatec Matjaž Vovk, s prostovoljci opravljali ročno čiščenje koritnic in prepustov, medtem ko je sanacija udrtega vozišča na cesti Logatec–​Žiri že končana. Tudi vodja cestne baze Tolmin Peter Kutin je povedal, da jim je na tem območju že prvi dan uspelo sprostiti promet, trenutno pa na več mestih potekajo čiščenje večjih nanosov materiala ter sanacije spodnesenih brežin in propustov.

Prevoz gradbenih strojev skupine Kolektor Construction na prizadeta območja. FOTO: Kolektor Construction

Na območju Logatca, Idrije in Tolmina v okviru sanacijskih del na cestni infrastrukturi deluje osem ekip, danes pa se jim bodo pridružili še prostovoljci skupine Kolektor Construction, skupaj z več kot 15 vozili gradbene mehanizacije. Pet ekip z gradbeno mehanizacijo skupine Kolektor Construction pa je v petek začelo sanirati cestno infrastrukturo in vzpostavljati prevoznost v savinjski regiji.

V Hisensu Europe, kjer so imeli za današnji dan predviden kolektivni dopust in prost dan, so pozvali zaposlene, ki imajo to možnost in ki jih poplave niso prizadele, da se pridružijo delovnim akcijam v svojih soseščinah ter po svojih najboljših močeh priskočijo na pomoč.

Delali bodo kljub prazniku

Vodstvo Domela iz Železnikov meni, da dan solidarnosti, razen sporočilnosti, da je solidarnost v takih težkih razmerah pomembna vrednota, ne prinaša koristi. Podjetje sodelavcem, ki so utrpeli posledice poplav ter so in bodo prostovoljno pomagali pri njihovem odpravljanju, omogoča koriščenje do štiri dni izrednega dopusta zaradi elementarnih nesreč. Ta je v celoti plačan. Če bo treba, bodo omogočili tudi izredni dopust zaradi višje sile, tako da ima vsak zaposleni možnost priskočiti na pomoč, je povedal predsednik uprave Matjaž Čemažar. »S predlaganim prostim dnevom nam je vlada otežila realizacijo našega proizvodnega plana, saj izgubljamo pomemben delovni dan v že tako kratkem delovnem mesecu zaradi rednih dopustov. Zato bomo na programih z normalnimi naročili delali kljub prazniku in zato višjim stroškom dela. Glede na padanje povpraševanja na trgu moramo narediti vse, da pravočasno realiziramo vsaj tisto, kar lahko prodamo,« je dejal.

Poljane pri Škofji Loki. FOTO: Andreja Čadež

Podjetje v tokratnih poplavah ni utrpelo posledic, so pa te prizadele več zaposlenih. V Domelu so se odločili, da bodo najprej pomagali njim s solidarnostno pomočjo, pri kateri je vlada s povečanjem davčno oproščenega zneska izvedla dobro spremembo in omogočila neobdavčeno izplačilo do 10.000 evrov pomoči. »V podjetju smo se organizirali tudi zaposleni, tako že zbiramo sredstva za prizadete sodelavce in evidentiramo prizadete, ki jim bomo pomagali,« je povedal Čemažar. Organizirajo tudi pomoč strokovnih služb vzdrževanja, da bodo priskočili na pomoč prizadetim podjetjem pri odpravljanju posledic, vendar ta pomoč zdaj še ni mogoča, saj morajo iz teh podjetij najprej odstraniti blato.

V Polycomu so za ponedeljek imeli predviden kolektivni dopust, tako da dela prost dan solidarnosti za sodelavce ne spremeni ničesar. Ljudje se morajo po vsem tem spočiti, je dejal direktor Iztok Novak. Kot podjetje se niso pogovarjali, kam bi šli v ponedeljek pomagat, niti niso imeli časa za to. Mnogi imajo doma še dovolj dela in medsosedska ter prijateljska pomoč se bosta tudi te dni nadaljevali. So pa v podjetju že pripravili seznam sodelavcev, ki so bili v tej naravni nesreči prizadeti, pomoč bodo namenili tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo.

K pomoči povabili tuje partnerje

V škofjeloškem Knaufu Insulation proizvodnja teče vse dni v letu 24 ur na dan, zato bodo sodelavci glede na novi delovni koledar v ponedeljek dobili praznični dodatek za delo. Preostali zaposleni bodo dan preživeli po lastni presoji, v podjetju so jim priporočili, naj vanj vključijo čim več solidarnostnih aktivnosti. Kot so pojasnili v službi za stike z mediji, je kar nekaj zaposlenih utrpelo škodo, povezano s poplavami in plazovi. »V podjetju smo se že naslednji dan organizirali in sodelavcem najprej ponudili medsebojno pomoč pri čiščenju in odpravljanju težav, v ponedeljek pa smo prizadetim že tudi dali možnost za prijavo škode za izplačilo solidarnostnega prispevka ter jim omogočili izredni plačani dopust za čas odpravljanja najhujših težav,« so navedli. Hkrati so prek fundacije Living with a green heart, katere soustanovitelj so, povabili k zbiranju pomoči za sodelavce, zaposlene v celotni skupini Knauf, lokalno in tudi mednarodno, ter k donacijam povabili še poslovne partnerje. Zbrana sredstva bo korporacija nato podvojila. Zbiranje sredstev še vedno poteka in jih bodo prek lokalnega Rdečega križa nakazali za konkretne primere, ki potrebujejo finančno pomoč. Županu so ponudili tudi pomoč v gradbenih materialih, ki jih lahko ponudi podjetje, ter dodatno finančno pomoč pri odpravljanju infrastrukturne škode, donirali so več razvlažilnikov prostorov.

Sanacija poplav po naravni katastrofi v Škofji Loki in okolici, FOTO: Črt Piksi/Delo

Žiri so bile še en epicenter naravne nesreče. Podjetje Poclain Hydraulics škode ni utrpelo, po besedah direktorja Aleša Bizjaka so v stiku z zaposlenimi, ki jim je poplavilo hiše. »Do te srede imamo še kolektivni dopust, zato je zelo težko dobiti natančne informacije. Zdaj si ljudje pomagajo kot sosedje, prijatelji in sokrajani, vsi odpravljajo posledice, kolikor lahko. Potem ko bo treba obnoviti hiše, bodo nastali stroški, in na ravni korporacije smo se dogovorili, da bomo pomagali sodelavcem, ki so se znašli v najbolj kritičnih razmerah,« je povedal Bizjak, ki prav tako meni, da prost dan za zaposlene v državi ni smiseln, podpreti bi morali tiste, ki res pomagajo, sodelujejo. V podjetju bodo za to sodelavcem odobrili izredni dopust.