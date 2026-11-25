Nizkocenovni britanski letalski prevoznik Easyjet je v minulem poslovnem letu kljub rasti prihodkov in števila prepeljanih potnikov utrpel precejšen upad dobička. Vojna na Bližnjem vzhodu je namreč povzročila skokovito rast cen letalskega goriva, so danes sporočili iz družbe.

Čisti dobiček je v poslovnem letu, ki se je končalo septembra, znašal 20 milijonov funtov (24 milijonov evrov), kar je 96 odstotkov manj kot leto prej, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Prihodki so se povečali za šest odstotkov na 10,7 milijarde funtov (12,8 milijarde evrov), število potnikov pa se je povečalo za tri odstotke na 96,4 milijona.

»To leto je bilo za letalske družbe zahtevno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in njegovega vpliva na povpraševanje in cene goriva, kar je bistveno vplivalo na naše finančno poslovanje,« je dejal glavni izvršni direktor Kenton Jarvis.

Konflikt na Bližnjem vzhodu je močno zvišal stroške letalskega goriva, kar je škodovalo prevoznikom, čeprav so si mnogi zagotovili veliko kerozina pred začetkom vojne med ZDA in Iranom, ko so bile cene veliko nižje. Kot so navedli v Easyjetu, so se jim stroški goriva v enem letu povečali za 11 odstotkov oziroma 244 milijonov funtov (291 milijonov evrov).

Delničarji Easyjeta so ta mesec z veliko večino podprli prevzem s strani ameriškega zasebnega investicijskega podjetja Apollo v vrednosti 5,7 milijarde funtov (6,8 milijarde evrov). Transakcija naj bi bila po načrtih obeh podjetij ob pridobitvi dovoljenj regulatorjev dokončana v začetku leta 2027. Apollo se je v začetku letošnjega leta potegoval za nakup Easyjeta z ameriško investicijsko skupino Castlelake. Ker postopki prevzema še tečejo, Easyjet ni predstavil finančnih napovedi za svoje poslovno leto 2027.