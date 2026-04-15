Zaradi izpada arabskih kupcev v težavah tudi lesna industrija

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je vladi posredovala predlog za razširitev seznama dejavnosti, ki so upravičene do ukrepa delnega povračila nadomestila plače za skrajšan delovni čas. »Na podlagi analize GZS predlaga, da se na seznam vključi tudi del lesne industrije C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, saj se tudi v tej panogi kažejo znaki zaostrovanja razmer in tveganja za izgubo delovnih mest,« pozivajo v zbornici. Pohištvena industrija je že na seznamu. Preverili smo, koliko družb je vključenih v shemo in iz katerih panog.