Zaradi koronavirusa svet brez Corone

Z začetkom aprila postajajo znane prve konkretnejše ocene posledic epidemije. Poleg neposrednih ukrepov pa so vse večja težava tudi ozka grla v nabavno-prodajni verigi predelovalnih dejavnosti.



Po anketi britanskega IHS Markit je indeks gospodarske klime evrskega območja zdrsnil na 29,7. Vrednost indeksa 50 predstavlja mejo med rastjo in upadom.



Sodeč po raziskavi, je najbolj prizadet storitveni sektor, kjer vrednost indeksa zaupanja komaj presega polovico vrednosti, ki predstavlja mejo rasti. V nekaterih državah, denimo v Italiji, je indeks zaupanja v storitvenih dejavnosti upadel pod 20.



Švedskemu trgovcu z oblačili H&M je prodaja prejšnji mesec strmoglavila za 46 odstotkov, potem ko je moral zapreti večino trgovin. Družba je že napovedala tudi odpuščanja in prilagoditev delovnega časa preostalih zaposlenih.



Proizvajalec letal Airbus namerava začasno za polovico zmanjšati proizvodnjo najbolj prodajanega modela A320. Vzrok so težave z dostavo, odkar je večina letalskih prevoznikov prizemljenih. Nizkocenovnik Ryanair je z marcem končal poslovno leto in razkril, da trenutno opravlja le odstotek predvidenih letov.



V avtomobilski industriji BMW proizvaja v omejenem obsegu, Ford pa je podaljšal zaprtje vseh tovarn v Evropi do 4. maja.



Zaradi protivirusnih ukrepov bo v nedeljo proizvodnjo začasno ustavil tudi mehiški proizvajalec piva Grupo Modelo. Družba v lasti multinacionalke Anheuser-Busch InBev je znana po pivu Corona, ki ga izvaža v 180 držav. Ključna težava je, da iz vladnih ukrepov ni jasno, ali pivo spada med kmetijsko-prehrambne izdelke, katerih proizvodnja ni omejena.