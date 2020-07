Zaradi poletnega izbruha epidemije bo okrevanje počasnejše in daljše

Še pred koncem poletja postaja vse bolj jasno, da bodo analitiki jeseni skoraj gotovo prisiljeni nižati ocene gospodarskih rasti, tako Slovenije kot tudi večine drugih držav po svetu. Vzrok je predvsem bistveno počasnejše zaustavljanje širitve epidemije.Zaradi epidemije bodo morale tudi države, ki uspešno nadzirajo njeno širitev, vsaj določene omejitve ohraniti najmanj do konca leta. Večina ocen je do zdaj vključevala drugi val v jesenskih mesecih, toda razmere se niti poleti niso umirile.Po trenutnih napovedih Slovenijo letos čaka od sedem- do osemodstotni gospodarski zdrs, prihodnje leto pa od štiri- do šestodstotni odboj. ...