FOTO:Zaradi upada naročil že zmanjševanje števila zaposlenih

Ljubljana, Slovenj Gradec – Koronavirus, ohlajanje gospodarstva, padec prodaje avtomobilov, podnebne spremembe, prehod na nove pogone povzročajo težave in spreminjajo avtomobilsko industrijo. Številni slovenski dobavitelji poročajo o padcu naročil, skrbi jih prekinitev dobaviteljskih verig zaradi novega virusa. Na Gospodarski zbornici letos pričakujejo od dvo- do triodstotni padec proizvodnje v slovenski avtomobilski verigi.V Gorenju Orodjarni imajo v začetku leta manj naročil, kot so jih imeli v istem obdobju lani, pravi direktor Boštjan Dokl Menih: »Vzrok je zadržanost proizvajalcev avtomobilov pri lansiranju novih projektov, ...