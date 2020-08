Zaščitna oprema tudi za male obrtnike

Ljubljana – Na sestanku pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku smo dobili zagotovilo, da bodo na voljo nepovratna sredstva za nakup zaščitne opreme tudi za obrtnike in podjetnike z manj kot petimi zaposlenimi. Zanje bodo na voljo tudi brezobrestni krediti pri Slovenskem podjetniškem skladu in Ribniškem skladu, je povedal Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).



Zaščitno opremo pri vsakdanjem delu potrebujejo številni obrtniki in podjetniki, denimo gostinci, frizerji, kozmetičarji in drugi. Slovenski podjetniški sklad (SPS) je že objavil javni poziv za njen nakup, na katerega se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja z najmanj petimi zaposlenimi. Na OZS so ta poziv, ki za opremo namenja deset milijonov evrov, večinoma iz evropskega sklada za regionalni razvoj, označili za »diskriminatoren do manjših poslovnih subjektov«. Podjetja so po tem pozivu upravičena do 9999 evrov pomoči za sofinanciranje nakupa zaščitne opreme. »Mar v podjetjih z manj kot petimi zaposlenimi in pri samozaposlenih ni treba zagotavljati ustrezne varnosti?« se je ob tem vprašal Meh.



Ta se je v petek sestal z gospodarskim ministrom ter predstavniki SPS in Ribniškega sklada. Na srečanju so se dogovorili, da bodo tovrstno pomoč dobili tudi podjetja in obrtniki z manj kot petimi zaposlenimi. »S tem zagotovilom smo zadovoljni, težav z dobavami zaščitne opreme pa za zdaj ni,« je še dejal Meh.