Zaseženi maserati: sodišče odločilo v korist Fursa, a Snežič še ni rekel zadnje

Finančna uprava (Furs) ima že tri leta v rokah zaseženega maseratija, ki ga je uporabljal tudi javnosti dobro znani Rok Snežič. A na papirjih za vozilo je lastnik Dario Ivanković, zaradi česar je ta tudi vložil tožbo. Čeprav je bil Snežič v preteklosti prepričan, da bo na sodišču zadeva padla, je sodišče na prvi stopnji odločilo v korist Fursa. »Več časa bo avto ležal na Fursu, večjo odškodnino bo plačal Golob. Bom vztrajal, da to ne gre iz proračuna,« nam je v kratkem pogovoru dejal Snežič. Za Delo je pojasnil, da sodba še ni pravnomočna, proti njej pa je že bila vložena pritožba. Po njegovih besedah je sodnica na prvi stopnji le prepisala vlogo Fursa in izdala sodbo, sodišče pa da je ugotovilo, da Dario Ivanković ni lastnik avtomobila, saj ni bil dokazan denarni tok. »Čakam na višje ...