FOTO:Zaupanje mora prevladati pred pomisleki o moralnem hazardu

Ljubljana – Predsednika vlade Janeza Janšo je 44 največjih slovenskih izvoznikov pozvalo k spremembi zakonskih pogojev za pridobitev povračila nadomestila za čakajoče na delo. Slovensko izvozno gospodarstvo deluje z do 30 odstotkov manjšo aktivnostjo, pravi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, ki sicer vodi BSH hišne aparate. Tudi to podjetje je začasno zaustavilo proizvodnjo.Na GZS so se včeraj odzvali tudi na predlagano poroštveno shemo. Gorjup več od uradnega sporočila ni želel komentirati, saj v času pogovora vlada še ni končala obravnave predloga. Kakšne so izkušnje BSH hišnih aparatov pri ...