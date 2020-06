Zaupanje potrošnikov junija boljše kot maja, a znatno slabše kot lani

Ljubljana – Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v juniju 2020 za devet odstotnih točk višji kot v maju. Po rekordno nizki vrednosti v letošnjem aprilu se tako zaupanje potrošnikov počasi izboljšuje, je pa še vedno 16 odstotnih točk nižje od dolgoletnega povprečja, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).



Med komponentami kazalnika zaupanja se je ta mesec najbolj izboljšalo pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi, in sicer za 12 odstotnih točk. Izboljšali so se tudi pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja in pričakovanje glede števila brezposelnih, in sicer oba za devet odstotnih točk, ter pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za pet odstotnih točk).

Zaupanje potrošnikov na letni ravni povsod slabše

Predvsem zaradi globokega padca v aprilu je kazalnik zaupanja potrošnikov zdaj za kar 29 odstotnih točk nižji kot junija lani, od povprečja preteklega leta pa je nižji za 26 odstotnih točk, so izračunali na Sursu.



Vse štiri komponente, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se na letni ravni poslabšale: pričakovanje glede števila brezposelnih za 54 odstotnih točk, pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi za 41 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 19 odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede varčevanja pa za pet odstotnih točk.