Zaupanje v trg zasebnega kapitala je najnižje v zadnjih sedmih letih, kaže Deloittov pregled sentimenta srednjeevropskih naložbenikov, ki vlagajo v zasebni kapital.



Zadnje poročilo poudarja upad optimizma glede napovedi za prihodnost, ki odseva šibke gospodarske aktivnosti v zadnjem obdobju. Nezaupanju trgu kapitala pritrjuje polovica vseh anketiranih, kar je znižalo Deloittov indeks na najnižjo raven v zadnjih sedmih letih. Še večji je delež tistih, ki ne pričakujejo izboljšanja gospodarstva v prihodnjih mesecih.



Ne glede na slabe kazalnike območje z evrom še vedno uživa rast; to naj bi v prihajajočem letu zraslo za še en odstotek. Ob tem so razlike opazne med zahodnimi in srednjeevropskimi gospodarstvi, zadnja namreč rastejo tudi do trikrat hitreje kot gospodarstva Zahodne Evrope. V zadnjih letih smo bili tudi priča uspešnim izstopom zasebnih kapitalskih podjetij. Te so se po večini za izstop odločili zaradi ravni cen, pričakovana stabilizacija cen pa lahko sicer sklepanje poslov pospeši, še dodaja direktor Deloitta Slovenija in vodja področja zasebnega kapitala Tilen Vahčič.



O nekoliko drugačnih negotovostih poročajo onkraj luže, kjer se govori o izboljšanju sentimenta glede ekonomskih in geopolitičnih razmer, v primerjavi s prejšnjim letom. Ameriške družbe zasebnega kapitala vstopajo v leto 2020 z rekordno visoko ravnjo neporabljenega kapitala, ki po ocenah Bloomberga skupaj nanese 1,5 bilijona dolarjev. V prejšnjem letu so zasebne kapitalske družbe bile aktivne pri prevzemih in združitvah. Te aktivnosti so v letu 2019 skupno nanesle 450 milijard dolarjev, letos pa je pričakovati še večjo razsežnost prevzemov in združitev, ki bi lahko presegla predkrizne vrednosti. Med poglavitnimi razlogi, zakaj podjetja akumulirajo velike vsote denarja, je večanje naložbenih možnosti. Zaznati je porast zasebnega kreditiranja, ob tem pa se nekateri tradicionalni zaprti trgi rahljajo in odpirajo vrata tujemu kapitalu.