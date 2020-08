Zavarovalna skupina Sava na račun prevzema Vite z rastjo prihodkov

Zavarovalna skupina Sava je v letošnjem prvem polletju predvsem zaradi nakupa družbe Vita povišala prihodke in dobiček ter podvojila tržni delež na segmentu življenjskih zavarovanj v državi. Skupina je tudi posodobila in izboljšala načrt poslovanja za celotno leto 2020 in posledično so njene delnice prejšnji četrtek poskočile za dobre štiri odstotke. Kljub dobremu poslovanju in njegovi razvejenosti pa cena njenih delnic ostaja presenetljivo nizko.Skupina je pretekli četrtek objavila poslovni izid prvega poletja 2020, v katerem je objavila 16,6-odstotno rast poslovnih prihodkov, medtem ko je čisti dobiček znašal 32,2 ...