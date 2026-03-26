Zavarovalnica Triglav bo delničarjem predlagala tri evre dividende

Za dividende bo razdeljena polovica lanskega čistega dobička zavarovalne skupine.

Zavarovalnica Triglav bo delničarjem na letošnji redni skupščini predlagala izplačilo treh evrov bruto dividende na delnico. Če bodo predlog delničarji potrdili, bo za dividende razdeljeno 68,2 milijona evrov, kar je polovica lanskega dobička. Dividenda je 20 centov, oziroma sedem odstotkov višja kot lani. Največja slovenska zavarovalnica bo letno poročilo objavila v ponedeljek. Po nerevidiranih podatkih pa je lani ustvarila 136,7 milijona evrov čistega dobička, kar je štiri odstotke več kot leto pred tem. Skupščina zavarovalnice bo 2. junija. Andrej Slapar FOTO: Jure Eržen/Delo»Prizadevamo si, da je delnica Triglava stabilna, donosna in varna naložba, ki tudi z dividendnim donosom izpolnjuje pričakovanja delničarjev. Letos predlagamo izplačilo dividende v višini polovice lanskega ...