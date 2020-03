Zavarovalnica Triglav lani za desetino povečala kosmate premije

Čisti dobiček Zavarovalnice Triglav je lani dosegel 83,9 milijonov evrov, kar je štiri odstotke več kot predlani.V zavarovalniškem delu poslovanja je Zavarovalnica Triglav, kljub močni rasti premij, dosegla enak dobiček pred davki kot lani, to je 71,8 milijona evrov. Se pa je za 35 odstotkov povečal dobiček naložbenega portfelja zavarovalnice. Ta je znašal 29 milijonov evrov, skok pa je posledica enkratnih dogodkov. Zaradi razmer na finančnih trgih, so se obrestni prihodki tudi lani znižali, še sporočajo iz največje slovenske zavarovalnice.Podobno kot pri manjši tekmici Savi Re, so se močno, kar za 11 odstotkov povečale ...