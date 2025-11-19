Zavarovalnica Triglav po vstopu na italijanski trg viša načrte

Zavarovalnica Triglav je v prvih treh četrtletjih letošnjega leta ustvarila 118,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Močno so poskočili predvsem prihodki in dobiček v segmentu premoženjskih zavarovanj, kjer je zavarovalnica vstopila na trg avtomobilskih zavarovanj v Italiji.

Kakšen dobiček bo ustvarila letos in kaj načrtuje prihodnje leto? Kako močno so na poslovanje vplivali novi posli v Italiji? Kakšno pa je poslovanje v drugih segmentih poslovanja?