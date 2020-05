Zavarovalnico Triglav še najbolj zatresel potres

Čisti dobiček največje slovenske zavarovalnice se je medletno zmanjšal za 12 odstotkov in po treh mesecih poslovanja znaša 22,4 milijona evrov.Upad dobička je predvsem posledica množičnih škodnih dogodkov, zaradi katerih so se v tem obdobju povečale škodne rezervacije premoženjskih zavarovanj, pravijo v Triglavu. Iz komentarja predsednika uprave Andreja Slaparja je mogoče razbrati, da gre predvsem za potres v Zagrebu. Vpliv epidemije je kot kaže za zdaj še zmeren, tudi sicer pa so bili ukrepi za zajezitev epidemije uvedeni šele ob koncu trimesečja. Zaradi epidemije Triglav opozarja predvsem na povečano negotovostjo, tako ...