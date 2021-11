Zavarovati se želimo predvsem pred čakanjem

V nadaljevanju preberite:

Ni presenetljivo, da se ljudje zavarujejo predvsem za storitve na področjih, kjer se srečujemo z dolgimi čakalnimi dobami, če se zanašamo samo na pravice iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. »Dodatno zdravstveno zavarovanje posamezniku omogoča hitrejšo in kakovostnejšo zdravstveno storitev pri želenem specialistu, za katero bi sicer moral plačati sam,« pravijo v zavarovalnici Generali. »Največ zanimanja je pri zavarovanjih, ki omogočajo hiter dostop do specialističnih obravnav in operativnih posegov ter fizioterapije. To so področja, na katerih so čakalne dobe najdaljše,« so povedali v zavarovalnici Vzajemna.