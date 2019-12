Zavezanec za dva luksuzna avtomobila plačal 219 tisoč evrov davka

FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Na Finančni upravi RS (FURS) so zaključili prvi nadzor pri zavezancih, ki svoje luksuzne avtomobile registrirajo v tujini, vendar jih uporabljajo v Sloveniji ter se na ta način želijo izogniti plačilu davka.Doslej so zaključili en postopek inšpekcijskega nadzora, v katerem so davčnemu zavezancu, ki je dve luksuzni vozili registriral v tujini, naložili za 219 tisoč evrov dodatnega davka.Na FURS ugotavljajo, da je ena izmed pogostih oblik zlorab ta, da slovenski rezident kot fizična oseba v drugi državi članici EU ustanovi družbo zgolj z namenom, da preko nje izvede nakup in registracijo luksuznih vozil. Na ta način se izogne plačilu davka v Sloveniji. V postopkih nadzora nato na finančni upravi ugotavljajo, kje se vozila tudi dejansko uporabljajo.Ker dokazovanje uporabe v tujini registriranih vozil temelji na mednarodnem sodelovanju in izmenjavi informacij, so postopki nadzora načeloma dolgi. Zaradi tega je bil v tem času zaključen zgolj en postopek nadzora, kjer je bilo ugotovljeno, da je slovenski pravni zavezanec v Sloveniji kupil dve osebni vozili visokega cenovnega razreda ter pri tem navedel naziv in naslov svoje poslovne enote v tujini. V postopku nadzora je bilo nato ugotovljeno, da sta obe vozili registrirani v drugi državi članici, vendar se dejansko nahajata in uporabljata v Sloveniji.