Elona Muska prehitel s prodajo penin, konjaka in prestižnih oblačil

Elon Musk ne zaseda več prvega mesta na Forbesovi letni lestvici »Najbogatejših ljudi na svetu«. Vodilni položaj je zdaj pripadel Evropejcu, Francozu Bernardu Arnaultu, predsedniku francoskega konglomerata luksuznih blagovnih znamk LVMH, čigar neto vrednost se je v zadnjem letu povečala za več kot 50 milijard dolarjev na 211 milijard dolarjev.

Musk je zdaj drugi najbogatejši milijarder z ocenjeno vrednostjo premoženja v višini 180 milijard dolarjev, kar pomeni, da ima pod palcem 39 milijard manj kot prejšnje leto. Muskovo bogastvo se je zmanjšalo predvsem zaradi njegovega nakupa Twitterja, za katerega je odštel 44 milijard dolarjev, financiral pa ga je s Teslinimi delnicami, kar je povzročilo padec cene delnice avtomobilskega proizvajalca in previdnost med vlagatelji.

Tesla je sicer pred kratkim vlagatelje razveselil z novo rekordno vrednostjo proizvedenih električnih vozil. Tudi vrednost podjetja za vesoljske tehnologije Spacex, še enega od Muskovih podjetij, je lani zrasla za 13 milijard dolarjev na 140 milijard dolarjev, a to očitno ni bilo dovolj, da bi Muska vrnilo na prvo mesto najbogatejših zemljanov.

Največ denarja med vsemi milijarderji, 57 milijard dolarjev je lani izgubil Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona. S tem se je uvrstil na tretjo mesto na Forbesovi lestvici. Število milijarderjev na letošnji lestvici se je zmanjšalo na 2640 (lani jih je bilo 2668), kar pomeni drugo zaporedno leto, ko se njihovo število zmanjšuje.

Kdo je Bernard Arnault?

Na vrh omenjene lestvice je prišel na podlagi rekordnega poslovnega leta v podjetju LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), ki je nastalo leta 1987 z združitvijo modne hiše Louis Vuitton in družbe Moët Hennessy, proizvajalke šampanjca in konjaka.

Arnaultovo ime javnosti ni tako prepoznavno, kot so blagovne znamke v lasti podjetja LVMH: Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Sephora, Givenchy, Marc Jacobs, Dom Pérignon in več drugih. V približno treh desetletjih od prevzema nadzora nad LVMH ga je spremenil v največje podjetje za prestižne izdelke na svetu z več kot 70 blagovnimi znamkami in zvestimi strankami po vsem svetu. S pomočjo dragih prevzemov se je letni prihodek podjetja povečal s štirih milijard dolarjev leta 1989 na 86 milijard dolarjev lani. Delnice podjetja LVMH so v zadnjem letu zrasle za 35 odstotkov.

Arnault se je prvič pojavil na Forbesovem seznamu milijarderjev leta 1997, ko je bil vreden 3,1 milijarde dolarjev. Hitro je napredoval po lestvici in leta 2005 prišel med dvajset najbogatejših na svetu (vreden 17 milijard dolarjev), nato pa postal četrti najbogatejši na svetu leta 2011 (vreden 41 milijard dolarjev). Njegovo bogastvo se je najbolj povečalo leta 2018, ko je iz prejšnjih 41,5 milijarde dolarjev naraslo na 71 milijard dolarjev. Takrat je sicer še vedno zasedal četrto mesto. V zadnjih treh letih je bil tretji najbogatejši na svetu.

»Zakaj so blagovne znamke, kot sta Louis Vuitton in Dior, tako uspešne? So brezčasne in so na najvišji ravni modernosti,« je Arnault dejal za Forbes leta 2019. Louis Vuitton – ki prodaja torbe za 2000 dolarjev pa tudi ure, nakit in oblačila – je lani ustvaril prihodke v višini 21,7 milijarde dolarjev (20 milijard evrov).

V svojo skupino ves čas dodaja tudi nove oblikovalce in blagovne znamke. Kozmetična linija Fenty Beauty, ki jo je leta 2017 lansiral v sodelovanju s pevko Rihanno, je do leta 2019 povečala prihodke na 550 milijonov dolarjev, lani so prihodke podvojili. Prestižna modna linija Fenty, ki jo je leta 2019 prav tako lansiral z Rihanno, pa ni nikoli zaživela.

Arnault sicer že načrtuje nasledstvo. Julija je predlagal reorganizacijo svoje holding družbe Agache, ki ima večino njegovih delnic LVMH, da bi svojim petim otrokom, ki vsi opravljajo izvršne funkcije v družbi, dal enake deleže. Januarja je imenoval svojo hčerko Delphine, staro 47 let, za vodjo Diorja.

Milijarderji prihajajo iz 77 držav

2640 milijarderjev na lestvici najbogatejših ljudi prihaja iz 77 držav vsega sveta, kar je več kot lani, ko jih je bilo 75.

Dva nova sta iz Paname in Armenije, Stanley Motta, panamski investitor, čigar portfelj latinskoameriških podjetij vključuje panamsko banko Banco General, in Ruben Vardanjan, armenski investicijski bančnik in politik, ki si je svoje bogastvo ustvaril v Rusiji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (in se je lani odrekel ruskemu državljanstvu).

Tiger Woods se je pridružil kljubu najbogatejših. FOTO: Reuters

Amerika še vedno prevladuje kot domovina največjega števila milijarderjev, kar 735 jih imajo, enako kot lani. Kljub temu da je skoraj 50 Američanov, vključno z Kanyejem Westom in Samom Bankman-Friedom, izpadlo s seznama in da jih je še deset umrlo, se je letos v klubu milijarderjev pridružilo več kot 60 Američanov, med njimi LeBron James in Tiger Woods. Ameriški milijarderji imajo skupaj 4,5 bilijona dolarjev, kar je manj kot lani, ko so bili vredni 4,7 bilijona dolarjev. Razlog je predvsem v borznem padcu vrednosti tehnoloških podjetji, vlagatelje pa strašijo tudi naraščajoče obrestne mere.

Kitajska se ponaša z drugim največjim številom milijarderjev, kar 495 (brez državljanov Hongkonga in Macaa), ki imajo skupaj 1,67 bilijona dolarjev. Tudi njim se je splošno stanje poslabšalo, saj je bilo leta 2022 539 kitajskih milijarderjev, vrednih 1,96 bilijona dolarjev. Politika ničelne tolerance do covida-19 in težavni prehod na postpandemično poslovanje sta zmanjšala gospodarsko rast in prizadela cene delnic. Kriza na Kitajskem v sektorju nepremičnin, ki jo je povzročil presežek nepremičnin po desetletjih neprekinjenega razmaha, je tudi dodala svoje.

Indija, ki ima tretje največje število milijarderjev, 169, je na seznam pridobila tri nove člane. Indijski milijarderji so kot skupina vredni 675 milijard dolarjev in so za 75 milijard dolarjev revnejši kot leta 2022. Največji vzrok za ta padec je mogoče pripisati enemu največjih poslovnih zlomov v zgodovini: bogastvo Gautama Adanija, predsednika prizadete konglomeratne skupine Adani, se je lani zmanjšalo z 90 milijard dolarjev neto vrednosti na 47,2 milijarde dolarjev. Obtožbe o prevarah in manipulacijah so močno znižale vrednost njegovih desetih javno kotirajočih podjetij znotraj skupine Adani (Adani je obtožbe zanikal). Adanijev skoraj 43-milijardni padec predstavlja več kot polovico celotnega indijskega upada bogastva.

Nemčija ima ponovno četrto največje število milijarderjev. Ima jih 126, lani pa jih je bilo 134. Najbogatejša oseba v Nemčiji je Dieter Schwarz (ocenjena neto vrednost: 42,9 milijarde dolarjev), lastnik diskontnega trgovskega velikana Schwarz Group, ki ustvarja letne prihodke več kot 140 milijard dolarjev.

Rusija nadomestila izgube

Kljub vojni in zahodnim sankcijam so ruski milijarderji letos presegli preostale najbogatejše na svetu, saj so najbogatejši v državi večinoma nadomestili izgube, ki so jih utrpeli po invaziji na Ukrajino. Rusija letos šteje 105 milijarderjev skupaj z neto vrednostjo 474 milijard dolarjev, kar je več kot lani.

Zakaj tako velik skok? Eden od vzrokov je, da so ruski oligarhi večinoma povrnili svoje ob začetku vojne izgubljeno bogastvo. Zahodne sankcije so močno prizadele rusko gospodarstvo, vendar pa je globalni porast cen surovin – delno posledica invazije in kasnejših zahodnih sankcij – okrepil prihodke nekaterih ruskih podjetij. Največji koristnik je bil najbogatejši človek v Rusiji, tajkun za gnojila Andrej Melničenko, ki ima ocenjeno bogastvo v višini 25,2 milijarde dolarjev, kar je več kot 11,1 milijarde dolarjev lani, zahvaljujoč svojemu velikanu gnojil EuroChem in naraščajočim cenam gnojil zaradi vojne. Drugi, ki so si povrnili svoje bogastvo, so bili naftni tajkun Vagit Alekperov (deset milijard dolarjev več), jeklarski mogotec Aleksej Mordašov (7,7 milijarde dolarjev več) in mogotec niklja Vladimir Potanin (6,4 milijarde dolarjev več).