ZDA in Kitajska podpisale prvi del trgovinskega sporazuma

New York – ZDA in Kitajska so slavnostno podpisale domnevni prvi del trgovinskega sporazuma, ki ga je s kazenskimi carinami izsilil ameriški predsednik Donald Trump. Za dvesto milijard dolarjev kitajskih nakupov ameriških kmetijskih in industrijskih proizvodov ter fosilnih goriv, ki jih s svojim podpisom zagotavlja podpredsednik vlade Liu He, bo v volilnem letu mogočna podpora republikanskemu predsedniku. A bo moral za resnično normalizacijo odnosov Peking prepoznati prednosti bolj uravnoteženih trgovinskih odnosov in gospodarske liberalizacije.Ko gre za gospodarsko odpiranje, v Washingtonu Kitajski ne zaupajo preveč. Najvišji ...