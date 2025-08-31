ZDA z delnim lastništvom Intela vstopajo v državni kapitalizem?

V nadaljevanju preberite:

S potezo, ki pomeni pomemben premik v ameriški industrijski politiki, je zvezna vlada Združenih držav Amerike postala lastnica skoraj desetodstotnega deleža v podjetju Intel. Kot poroča PBS Newshour, gre za eno najpomembnejših državnih intervencij v zasebni sektor po reševanju avtomobilske industrije med finančno krizo leta 2008, s čimer dogodek dobiva strateški in zgodovinski pomen.

Predsednik Donald Trump je dogovor opisal kot »odlično partnerstvo za Ameriko in za Intel«, medtem ko ga je minister za trgovino Howard Lutnick na družbenem omrežju X označil za zgodovinskega, saj po njegovih besedah subvencije iz obdobja Bidnove administracije spreminja v »lastniški kapital za ameriško ljudstvo«.

Finančni trgi so novico sprejeli pozitivno; po poročanju tiskovne agencije AFP je vrednost Intelove delnice po objavi zrasla za več kot šest odstotkov.

Medtem ko je administracija dogovor predstavljala kot proaktiven in inovativen posel, so ga številni analitiki, kot poroča EE Times, takoj umestili v kontekst reševanja podjetja v stiski.