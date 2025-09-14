  • Delo d.o.o.
    Novice

    ZDA v znamenju znižanja obrestne mere

    V zadnjem tednu je na ameriškem trgu odmevalo več objav podjetij, ki krepijo svojo vlogo na področju umetne inteligence.
    Donosi na ameriške desetletne obveznice so se umirili pri 4,05 odstotka, dolar pa je ohranil stabilnost v primerjavi z evrom in jenom. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Donosi na ameriške desetletne obveznice so se umirili pri 4,05 odstotka, dolar pa je ohranil stabilnost v primerjavi z evrom in jenom. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Mitja Baša, Triglav Skladi
    14. 9. 2025 | 08:00
    V zadnjih dneh so se svetovni finančni trgi gibali predvsem v znamenju pričakovanj, povezanih z inflacijskimi podatki iz Združenih držav Amerike. Vlagatelji tako v Evropi kot v ZDA so pozorno spremljali razvoj dogodkov pred objavo indeksa cen življenjskih potrebščin, ki je odločilen za nadaljnjo denarno politiko ameriške centralne banke.

    V ZDA so vlagatelje presenetili zadnji podatki o proizvajalčevih cenah, ki so se avgusta znižale prvič po štirih mesecih. Ko se iz izračuna izključita hrana in energija, je indeks celo upadel za 0,1 odstotka, kar je močno odstopalo od pričakovanj, da bo dosegel rast. Ta podatek je sprožil razprave, da bi lahko Fed že prihodnji teden znižal obrestne mere, pri čemer nekateri analitiki omenjajo možnost celo 50 bazičnih točk, čeprav prevladuje mnenje, da bo znižanje za četrt odstotne točke verjetnejši scenarij. S tem so se dodatno okrepila pričakovanja, da bo ameriška centralna banka v prihodnjih mesecih sledila ciklu postopnega sproščanja politike, kar bi olajšalo pogoje financiranja in še dodatno podprlo rast delnic.

    PD1_Indeks MSCI US Climate Foto Gm Igd
    PD1_Indeks MSCI US Climate Foto Gm Igd

    Donosi na ameriške desetletne obveznice so se umirili pri 4,05 odstotka, dolar pa je ohranil stabilnost v primerjavi z evrom in jenom. Trgi surovin so medtem prav tako nekoliko zadržani: vrednost zlata se je po prejšnjem skoku spustila tik pod rekordne ravni, nafta pa je po treh dneh rasti nekoliko izgubila, saj vlagatelji tehtajo geopolitična tveganja in trgovinske napetosti.

    V Evropi so borzni indeksi kljub globalnemu optimizmu večinoma stagnirali. Vlagatelji namreč previdno čakajo na prihodnje korake Evropske centralne banke, ki naj bi za zdaj obrestne mere pustila nespremenjene. Na finančne trge na stari celini vplivajo še vedno šibkejši gospodarski kazalniki, dražji evro proti dolarju, visoke cene energije in geopolitične negotovosti, povezane z vojno v Ukrajini ter sankcijami proti Rusiji.

    V deželi vzhajajočega sonca so delnice konglomerata SoftBank zelo poskočile, potem ko je njegova hčerinska družba Arm Holdings v New Yorku dosegla nove vrhove. Dobro so se odrezali tudi proizvajalci čipov, kot sta tajvanski TSMC in južnokorejski SK Hynix, kar odraža širše zaupanje vlagateljev v prihodnje povpraševanje po polprevodnikih in rešitvah, povezanih z umetno inteligenco.

    Mitja Baša, Triglav Skladi Foto Jernej Lasič
    Mitja Baša, Triglav Skladi Foto Jernej Lasič

    Kitajska se nahaja v primežu deflacije. Pozitivno izstopajo delnice v segmentu tehnologije in storitev, a ostaja hongkonški trg pod pritiskom zaradi strukturnih težav nepremičninskega sektorja in manjšega zaupanja tujih vlagateljev. Kljub temu ameriške investicijske hiše poročajo o naraščajočem zanimanju svojih strank za povečanje izpostavljenosti kitajskemu trgu. Po podatkih kapitalske družbe Morgan Stanley je kar devet od desetih vlagateljev, s katerimi so se pogovarjali, izrazilo pripravljenost za večjo alokacijo kapitala v kitajske delnice, kar kaže, da bi se lahko po obdobju odlivov začel vračati tuji denar.

    V zadnjem tednu je na ameriškem trgu odmevalo več objav podjetij, ki krepijo svojo vlogo na področju umetne inteligence. Med najbolj izpostavljenimi so Microsoft, Broadcom in Oracle, vsako s svojimi strateškimi potezami in ogromnimi investicijami, ki skupaj ponazarjajo, kako globoko in hitro umetna inteligenca preoblikuje tehnološki in poslovni ekosistem.

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Predsednik NSi

    Jernej Vrtovec: NSi ne bo v koaliciji, v kateri bi bil mandatar Robert Golob

    Na kongresu NSi je Vrtovca podprlo 294 delegatov, njegovega protikandidata pa 48 delegatov. Z zdaj predsednikom o načrtih in tudi o aferah.
    Barbara Eržen 13. 9. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Muzej Viktorije in Alberta

    Center vsestranskega umetnika

    V depoju muzeja Viktorije in Alberta v Stratfordu v Londonu center z obsežnim arhivom Davida Bowieja.
    Peter Rak 14. 9. 2025 | 09:10
    CzK

    Pomen kreativnega sektorja za gospodarsko transformacijo

    Državni sekretar Matevž Frangež meni, da podjetja oblikovanje očitno premalo razumejo kot strateško priložnost.
    Peter Rak 14. 9. 2025 | 09:03
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
