ZDA v znamenju znižanja obrestne mere

V zadnjih dneh so se svetovni finančni trgi gibali predvsem v znamenju pričakovanj, povezanih z inflacijskimi podatki iz Združenih držav Amerike. Vlagatelji tako v Evropi kot v ZDA so pozorno spremljali razvoj dogodkov pred objavo indeksa cen življenjskih potrebščin, ki je odločilen za nadaljnjo denarno politiko ameriške centralne banke.

V ZDA so vlagatelje presenetili zadnji podatki o proizvajalčevih cenah, ki so se avgusta znižale prvič po štirih mesecih. Ko se iz izračuna izključita hrana in energija, je indeks celo upadel za 0,1 odstotka, kar je močno odstopalo od pričakovanj, da bo dosegel rast. Ta podatek je sprožil razprave, da bi lahko Fed že prihodnji teden znižal obrestne mere, pri čemer nekateri analitiki omenjajo možnost celo 50 bazičnih točk, čeprav prevladuje mnenje, da bo znižanje za četrt odstotne točke verjetnejši scenarij. S tem so se dodatno okrepila pričakovanja, da bo ameriška centralna banka v prihodnjih mesecih sledila ciklu postopnega sproščanja politike, kar bi olajšalo pogoje financiranja in še dodatno podprlo rast delnic.

PD1_Indeks MSCI US Climate Foto Gm Igd

Donosi na ameriške desetletne obveznice so se umirili pri 4,05 odstotka, dolar pa je ohranil stabilnost v primerjavi z evrom in jenom. Trgi surovin so medtem prav tako nekoliko zadržani: vrednost zlata se je po prejšnjem skoku spustila tik pod rekordne ravni, nafta pa je po treh dneh rasti nekoliko izgubila, saj vlagatelji tehtajo geopolitična tveganja in trgovinske napetosti.

V Evropi so borzni indeksi kljub globalnemu optimizmu večinoma stagnirali. Vlagatelji namreč previdno čakajo na prihodnje korake Evropske centralne banke, ki naj bi za zdaj obrestne mere pustila nespremenjene. Na finančne trge na stari celini vplivajo še vedno šibkejši gospodarski kazalniki, dražji evro proti dolarju, visoke cene energije in geopolitične negotovosti, povezane z vojno v Ukrajini ter sankcijami proti Rusiji.

V deželi vzhajajočega sonca so delnice konglomerata SoftBank zelo poskočile, potem ko je njegova hčerinska družba Arm Holdings v New Yorku dosegla nove vrhove. Dobro so se odrezali tudi proizvajalci čipov, kot sta tajvanski TSMC in južnokorejski SK Hynix, kar odraža širše zaupanje vlagateljev v prihodnje povpraševanje po polprevodnikih in rešitvah, povezanih z umetno inteligenco.

Mitja Baša, Triglav Skladi Foto Jernej Lasič

Kitajska se nahaja v primežu deflacije. Pozitivno izstopajo delnice v segmentu tehnologije in storitev, a ostaja hongkonški trg pod pritiskom zaradi strukturnih težav nepremičninskega sektorja in manjšega zaupanja tujih vlagateljev. Kljub temu ameriške investicijske hiše poročajo o naraščajočem zanimanju svojih strank za povečanje izpostavljenosti kitajskemu trgu. Po podatkih kapitalske družbe Morgan Stanley je kar devet od desetih vlagateljev, s katerimi so se pogovarjali, izrazilo pripravljenost za večjo alokacijo kapitala v kitajske delnice, kar kaže, da bi se lahko po obdobju odlivov začel vračati tuji denar.

V zadnjem tednu je na ameriškem trgu odmevalo več objav podjetij, ki krepijo svojo vlogo na področju umetne inteligence. Med najbolj izpostavljenimi so Microsoft, Broadcom in Oracle, vsako s svojimi strateškimi potezami in ogromnimi investicijami, ki skupaj ponazarjajo, kako globoko in hitro umetna inteligenca preoblikuje tehnološki in poslovni ekosistem.