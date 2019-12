Zdravje nas bo v prihodnosti stalo še več

Izdatki za zdravstvo v večini držav že dolgo raste hitreje od BDP, po projekcijah OECD bo tako tudi prihodnjih 15 let. Hkrati se tudi najrazvitejše države spopadajo s problemom, da se neenakost med državljani na področju zdravstvenega varstva ohranja ali celo povečuje. Revni so tudi manj zdravi.Leta 2018 so države OECD za zdravstvo povprečno namenili 8,8 odstotka BDP, do leta 2030 pa naj bi se ta delež povečal na 10,2 odstotka. Do povečanih potreb prihaja po eni strani zaradi vse več znanja o tem, katera bolezenska stanja in kako je mogoče uspešno zdraviti (in s tem povezanimi visokimi cenami novih zdravil oziroma terapij), ...