FOTO:Novih okužb 36, mrtvih 5, toda gre za znana žarišča, zato niso zaskrbljeni

Zdravko Počivalšek. FOTO: Rtv Slovenija

Od ponedeljka bodo odprte:

S 4. majem pa se odprejo tudi:

Gospodarski ministerbo pojasnil sproščanje omejitvenih ukrepov zaradi epidemije , zraven sta tudi vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje dr.in vladni govorecBojana Beović je potrdila, da so včeraj odkrili 36 novih okužb, od tega približno polovico v domovih za ostarele. »Številka je resda višja kot v preteklih dneh, toda ker so vse nove okužbe iz znanih žarišč, nismo zaskrbljeni,« je rekla.Skupno je sedaj v Sloveniji uradno 1304 okuženih, včeraj pa je za posledicami koronavirusa umrlo pet ljudi, skupno je mrtvih 66. Včeraj so testirali 1193 ljudi. V bolnišnicah je skupno 95 ljudi, od tega 28 na intenzivni negi, osem ljudi pa so odpustili domov.O trenutnem stanju je dr. Bojana Beović dejala, da smo lahko izredno srečni, ker se ni ponovila zgodba iz Lombardije. »Če bi epidemija v Sloveniji potekala kot je v Lombardiji, bi imeli na intenzivnih oddelkih 153 bolnikov, na bolnišničnih oddelkih 1.253. Naše številke so bistveno nižje,« je dejala. »Vsem skupaj zares hvala, da smo se držali ukrepov in nismo doživeli tragedije. Kot narod smo lahko ponosni nase. Ne gre za ukrepe, ampak kako smo ravnali.«Ker se je krivulja okuženih obrnila navzdol, je Beovićeva potrdila, da se bodo ukrepi postopoma zmanjševali. »Žal so pri nas žarišča v domovih za ostarele,« je rekla. »Bolezen se hitro širi, ker so stiki med oskrbovanci in zaposlenimi bolj pogosti, toda tudi med starostniki imamo vse manj okuženih.«Zraven je še povedala, da na podlagi različnih modelov predvidevajo, da je v Sloveniji okuženih okoli 10.000 ljudi. »Več bomo vedeli, ko bo opravljena raziskava,« je rekla. »To še ni konec epidemije, ampak prehod proti koncu. Majhni požari okužb se bodo še dogajali, zato nas čaka še veliko dela. Delovali bomo tako kot na začetku - preverjali bomo vse stike okuženih, kar bo veliko dela za terenske epidemiologe.«Kacin je sicer potrdil, da bodo solidarnostni dodatek upokojencem, ki so do njega upravičeni, izplačali 30. aprila, skupaj s pokojnino za mesec april.Sproščanje nekaterih omejitev je prvi korak nazaj k vsakdanjemu življenju, je dejal gospodarski minister. Pri vseh dejavnosti bo treba upoštevati navodila NIJZ, denimo nošnje mask v zaprtih prostorih, razmik dveh metrov med posamezniki, razkuževanje, zaposleni morajo imeti zaščitno opremo …- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo;- specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles;- kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga;- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles);- storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela);- osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.Vlada od ponedeljka dovoljuje športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih, a le znotraj svoje občine- prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centri;- frizerski in kozmetični saloni;- saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.V drugi polovici maja načrtujemo nadaljnje sproščanje aktivnosti, a v odvisnosti od epidemiološke slike, je rekel Počivalšek: »Zavedamo se težkih razmer v turizmu. Razmišljamo o rahljanju omejitev tudi na tem področju, ob strogem upoštevanju navodil NIJZ.«